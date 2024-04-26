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Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 26.04.2024 (обновлено: 00:53 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/stoltenberg-1942387719.html
Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку
Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку - РИА Новости, 26.04.2024
Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку
США и Европа в последние месяцы не оказывали Украине обещанную военную поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:46
2024-04-26T00:53
в мире
украина
сша
европа
йенс столтенберг
нато
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. США и Европа в последние месяцы не оказывали Украине обещанную военную поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии. Трансляция его выступления велась на сайте альянса. "Мы должны быть честными, в последние месяцы союзники НАТО не выполняли свои обещания по помощи Украине", - констатировал он. Столтенберг напомнил, что США несколько месяцев не могли согласовать новый пакет помощи, тогда как страны Европы поставляли гораздо меньше, чем планировалось. "Эти задержки имеют последствия", - указал генсек. В частности, Украине, по его словам, нечем было защищаться от российских беспилотников и ракет, в огневой мощи Киев также значительно уступал российской стороне. Однако он уточнил, что для Украины еще не все потеряно, так как "помощь уже в пути".
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941395558.html
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
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в мире, украина, сша, европа, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, США, Европа, Йенс Столтенберг, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку

Столтенберг: США и Европа не оказывали Украине обещанную военную поддержку

© AP Photo / Markus SchreiberГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. США и Европа в последние месяцы не оказывали Украине обещанную военную поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии.
Трансляция его выступления велась на сайте альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Задержка помощи США Украине имеет реальные последствия, признал Столтенберг
21 апреля, 22:27
"Мы должны быть честными, в последние месяцы союзники НАТО не выполняли свои обещания по помощи Украине", - констатировал он.
Столтенберг напомнил, что США несколько месяцев не могли согласовать новый пакет помощи, тогда как страны Европы поставляли гораздо меньше, чем планировалось. "Эти задержки имеют последствия", - указал генсек.
В частности, Украине, по его словам, нечем было защищаться от российских беспилотников и ракет, в огневой мощи Киев также значительно уступал российской стороне.
Однако он уточнил, что для Украины еще не все потеряно, так как "помощь уже в пути".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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