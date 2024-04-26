https://ria.ru/20240426/stoltenberg-1942387719.html

Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку

Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку - РИА Новости, 26.04.2024

Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку

США и Европа в последние месяцы не оказывали Украине обещанную военную поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T00:46

2024-04-26T00:46

2024-04-26T00:53

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специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. США и Европа в последние месяцы не оказывали Украине обещанную военную поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии. Трансляция его выступления велась на сайте альянса. "Мы должны быть честными, в последние месяцы союзники НАТО не выполняли свои обещания по помощи Украине", - констатировал он. Столтенберг напомнил, что США несколько месяцев не могли согласовать новый пакет помощи, тогда как страны Европы поставляли гораздо меньше, чем планировалось. "Эти задержки имеют последствия", - указал генсек. В частности, Украине, по его словам, нечем было защищаться от российских беспилотников и ракет, в огневой мощи Киев также значительно уступал российской стороне. Однако он уточнил, что для Украины еще не все потеряно, так как "помощь уже в пути".

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941395558.html

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

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в мире, украина, сша, европа, йенс столтенберг, нато