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Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку
Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку - РИА Новости, 26.04.2024
Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку
США и Европа в последние месяцы не оказывали Украине обещанную военную поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:46
2024-04-26T00:46
2024-04-26T00:53
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. США и Европа в последние месяцы не оказывали Украине обещанную военную поддержку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Германии. Трансляция его выступления велась на сайте альянса. "Мы должны быть честными, в последние месяцы союзники НАТО не выполняли свои обещания по помощи Украине", - констатировал он. Столтенберг напомнил, что США несколько месяцев не могли согласовать новый пакет помощи, тогда как страны Европы поставляли гораздо меньше, чем планировалось. "Эти задержки имеют последствия", - указал генсек. В частности, Украине, по его словам, нечем было защищаться от российских беспилотников и ракет, в огневой мощи Киев также значительно уступал российской стороне. Однако он уточнил, что для Украины еще не все потеряно, так как "помощь уже в пути".
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941395558.html
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Столтенберг признал, что Украине не оказывали обещанную поддержку
Столтенберг: США и Европа не оказывали Украине обещанную военную поддержку