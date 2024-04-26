https://ria.ru/20240426/ssha-1942386921.html

СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине

СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине

Правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T00:24

2024-04-26T00:24

2024-04-26T01:05

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до шести миллиардов долларов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные правительственные источники.Пакет помощи, который может быть согласован и анонсирован уже в пятницу, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов. По словам одного из источников издания, он будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с БПЛА, а также ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.Вооружения в рамках данного пакета, как ожидается, Киев не получит еще в течение нескольких лет, поскольку средства выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправит Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.

https://ria.ru/20240425/pvo-1942349404.html

сша

украина

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сша, украина, politico, министерство обороны сша, киев, в мире