СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине
Politico: США готовятся заключить контракты на $6 миллиардов на оружие для Киева
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до шести миллиардов долларов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные правительственные источники.
Пакет помощи, который может быть согласован и анонсирован уже в пятницу, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов. По словам одного из источников издания, он будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с БПЛА, а также ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.
Вооружения в рамках данного пакета, как ожидается, Киев не получит еще в течение нескольких лет, поскольку средства выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправит Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.