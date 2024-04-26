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СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине - РИА Новости, 26.04.2024
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00:24 26.04.2024 (обновлено: 01:05 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ssha-1942386921.html
СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине
СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине
Правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:24
2024-04-26T01:05
сша
украина
politico
министерство обороны сша
киев
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до шести миллиардов долларов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные правительственные источники.Пакет помощи, который может быть согласован и анонсирован уже в пятницу, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов. По словам одного из источников издания, он будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с БПЛА, а также ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.Вооружения в рамках данного пакета, как ожидается, Киев не получит еще в течение нескольких лет, поскольку средства выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправит Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.
https://ria.ru/20240425/pvo-1942349404.html
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сша, украина, politico, министерство обороны сша, киев, в мире
США, Украина, Politico, Министерство обороны США, Киев, В мире
СМИ: США завершают работу над одним из крупнейших пакетов помощи Украине

Politico: США готовятся заключить контракты на $6 миллиардов на оружие для Киева

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Правительство США завершает работу над одним из крупнейших пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты с американскими подрядчиками на сумму до шести миллиардов долларов, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные правительственные источники.
Пакет помощи, который может быть согласован и анонсирован уже в пятницу, планируется выделить за счет одобренного конгрессом финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов. По словам одного из источников издания, он будет включать в себя системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с БПЛА, а также ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.
Вооружения в рамках данного пакета, как ожидается, Киев не получит еще в течение нескольких лет, поскольку средства выделяются по линии Инициативы по содействию безопасности Украины. Это означает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными предприятиями на производство новой техники и оборудования для Украины, а не отправит Киеву уже имеющееся на складах Пентагона вооружение.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Белый дом назвал средства ПВО приоритетом для помощи Украине
Вчера, 19:28
 
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