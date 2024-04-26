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Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных - РИА Новости, 26.04.2024
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14:53 26.04.2024
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Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных - РИА Новости, 26.04.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:53
2024-04-26T14:53
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155-мм орудия М777 производства США,122-мм гаубицу Д-30, 105-мм буксируемую гаубицу М102 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял: до 35-ти военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155-мм орудия М777 производства США,122-мм гаубицу Д-30, 105-мм буксируемую гаубицу М102 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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В мире, Технологии, США, Великобритания, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных

Минобороны: силы группировки "Днепр" уничтожили до 35 военных ВСУ и шесть орудий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155-мм орудия М777 производства США,122-мм гаубицу Д-30, 105-мм буксируемую гаубицу М102 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял: до 35-ти военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155-мм орудия М777 производства США,122-мм гаубицу Д-30, 105-мм буксируемую гаубицу М102 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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