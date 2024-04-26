https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942510032.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных

Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных - РИА Новости, 26.04.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 35 украинских военных

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:53

2024-04-26T14:53

2024-04-26T14:53

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 35 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155-мм орудия М777 производства США,122-мм гаубицу Д-30, 105-мм буксируемую гаубицу М102 производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале. "Подразделениями группировки войск "Днепр" в течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял: до 35-ти военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155-мм орудия М777 производства США,122-мм гаубицу Д-30, 105-мм буксируемую гаубицу М102 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914989828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, великобритания, россия, вооруженные силы украины