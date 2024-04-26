https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942506866.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.04.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, отразила восемь атак ВСУ, потери Украины составили до 415 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:41
2024-04-26T14:41
2024-04-26T14:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
украина
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, отразила восемь атак ВСУ, потери Украины составили до 415 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й,115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово ДНР."ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html
https://ria.ru/20240426/voyska-1942463603.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, Семеновка (Краматорск)
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Новоалександровки и Карловки