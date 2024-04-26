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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.04.2024
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14:41 26.04.2024 (обновлено: 14:47 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942506866.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 26.04.2024
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, отразила восемь атак ВСУ, потери Украины составили до 415 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:41
2024-04-26T14:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
украина
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, отразила восемь атак ВСУ, потери Украины составили до 415 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й,115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово ДНР."ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html
https://ria.ru/20240426/voyska-1942463603.html
донецкая народная республика
россия
украина
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, семеновка (краматорск)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, Семеновка (Краматорск)
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Новоалександровки и Карловки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
РСЗО 9К57 Ураган Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, отразила восемь атак ВСУ, потери Украины составили до 415 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й,115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, отражены восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово ДНР.
"ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
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