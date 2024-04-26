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В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы - РИА Новости, 26.04.2024
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19:20 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/sotskontrakt-1942585491.html
В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы
В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы - РИА Новости, 26.04.2024
В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы
Жительница Белгородской области Татьяна Черных обратилась в управление социальной защиты с проектом "Выращивание цветов", благодаря программе "Содействие"... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:20
2024-04-26T19:20
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
цветы
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жительница Белгородской области Татьяна Черных обратилась в управление социальной защиты с проектом "Выращивание цветов", благодаря программе "Содействие" женщина закупила все необходимое на выделенные 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "За каждым растением Татьяна Анатольевна ухаживает и следит, наверное, поэтому они сохраняют свою красоту и пользуются заслуженным спросом у покупателей. Социальный контракт – отличная помощь в развитии бизнеса", - сказал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, его слова приводит пресс-служба. Программа содействия реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, цветы
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Цветы

В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы

© Фото : Пресс-служба администрации Корочанского районаЖительница Белгородской области Татьяна Черных
Жительница Белгородской области Татьяна Черных - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Корочанского района
Жительница Белгородской области Татьяна Черных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жительница Белгородской области Татьяна Черных обратилась в управление социальной защиты с проектом "Выращивание цветов", благодаря программе "Содействие" женщина закупила все необходимое на выделенные 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За каждым растением Татьяна Анатольевна ухаживает и следит, наверное, поэтому они сохраняют свою красоту и пользуются заслуженным спросом у покупателей. Социальный контракт – отличная помощь в развитии бизнеса", - сказал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, его слова приводит пресс-служба.
Рыбную продукцию из Приморья представили на выставке в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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16:03
Программа содействия реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова.
Данный вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаБелгородская областьКорочанский районВячеслав ГладковЦветы
 
 
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