https://ria.ru/20240426/sotskontrakt-1942585491.html
В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы
В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы - РИА Новости, 26.04.2024
В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы
Жительница Белгородской области Татьяна Черных обратилась в управление социальной защиты с проектом "Выращивание цветов", благодаря программе "Содействие"... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:20
2024-04-26T19:20
2024-04-26T19:20
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жительница Белгородской области Татьяна Черных обратилась в управление социальной защиты с проектом "Выращивание цветов", благодаря программе "Содействие" женщина закупила все необходимое на выделенные 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "За каждым растением Татьяна Анатольевна ухаживает и следит, наверное, поэтому они сохраняют свою красоту и пользуются заслуженным спросом у покупателей. Социальный контракт – отличная помощь в развитии бизнеса", - сказал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, его слова приводит пресс-служба. Программа содействия реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.
https://ria.ru/20240426/vystavka-1942535159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, цветы
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Цветы