https://ria.ru/20240426/sotskontrakt-1942585491.html

В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы

В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы - РИА Новости, 26.04.2024

В Белгородской области благодаря соцконтракту начали выращивать цветы

Жительница Белгородской области Татьяна Черных обратилась в управление социальной защиты с проектом "Выращивание цветов", благодаря программе "Содействие"... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:20

2024-04-26T19:20

2024-04-26T19:20

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цветы

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жительница Белгородской области Татьяна Черных обратилась в управление социальной защиты с проектом "Выращивание цветов", благодаря программе "Содействие" женщина закупила все необходимое на выделенные 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "За каждым растением Татьяна Анатольевна ухаживает и следит, наверное, поэтому они сохраняют свою красоту и пользуются заслуженным спросом у покупателей. Социальный контракт – отличная помощь в развитии бизнеса", - сказал глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, его слова приводит пресс-служба. Программа содействия реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию.

https://ria.ru/20240426/vystavka-1942535159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, корочанский район, вячеслав гладков, цветы