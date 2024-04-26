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В Сочи проверят сообщения о догхантере - РИА Новости, 26.04.2024
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09:41 26.04.2024 (обновлено: 09:54 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/sochi-1942417134.html
В Сочи проверят сообщения о догхантере
В Сочи проверят сообщения о догхантере - РИА Новости, 26.04.2024
В Сочи проверят сообщения о догхантере
Полиция проводит проверку после обращений жителей посёлка Красная Поляна в Сочи о мужчине, который отстреливает собак, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:41
2024-04-26T09:54
происшествия
сочи
красная поляна
россия
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращений жителей посёлка Красная Поляна в Сочи о мужчине, который отстреливает собак, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram-канале телеканала 360tv появилась публикация о догхантере, который стреляет в собаку в Красной Поляне в Сочи. На видео женщина комментирует запись с видеокамеры, где мужчина с оружием в руках переходит дорогу, потом убегает, а в кадре появляется раненное в голову животное. Уточнялось, что волонтёры успели спасти собаку. Сообщалось также, что догхантер отстреливает собак и бьёт их палками. "По факту жестокого обращения с животным в Адлерском районе города Сочи полицией курорта проводится проверка. По результатам будет принято решение согласно законодательству", - говорится в Telegram-канале полиции. По словам местных жителей, в районе, где замечен догхантер, находится детский сад, от его действий могут пострадать дети.
https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html
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происшествия, сочи, красная поляна, россия
Происшествия, Сочи, Красная Поляна, Россия
В Сочи проверят сообщения о догхантере

Полиция в Сочи проверит сообщения о мужчине, который отстреливает собак

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращений жителей посёлка Красная Поляна в Сочи о мужчине, который отстреливает собак, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в Telegram-канале телеканала 360tv появилась публикация о догхантере, который стреляет в собаку в Красной Поляне в Сочи. На видео женщина комментирует запись с видеокамеры, где мужчина с оружием в руках переходит дорогу, потом убегает, а в кадре появляется раненное в голову животное. Уточнялось, что волонтёры успели спасти собаку. Сообщалось также, что догхантер отстреливает собак и бьёт их палками.
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"По факту жестокого обращения с животным в Адлерском районе города Сочи полицией курорта проводится проверка. По результатам будет принято решение согласно законодательству", - говорится в Telegram-канале полиции.
По словам местных жителей, в районе, где замечен догхантер, находится детский сад, от его действий могут пострадать дети.
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