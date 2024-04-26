https://ria.ru/20240426/sochi-1942417134.html

В Сочи проверят сообщения о догхантере

В Сочи проверят сообщения о догхантере - РИА Новости, 26.04.2024

В Сочи проверят сообщения о догхантере

Полиция проводит проверку после обращений жителей посёлка Красная Поляна в Сочи о мужчине, который отстреливает собак, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:41

2024-04-26T09:41

2024-04-26T09:54

происшествия

сочи

красная поляна

россия

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СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращений жителей посёлка Красная Поляна в Сочи о мужчине, который отстреливает собак, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram-канале телеканала 360tv появилась публикация о догхантере, который стреляет в собаку в Красной Поляне в Сочи. На видео женщина комментирует запись с видеокамеры, где мужчина с оружием в руках переходит дорогу, потом убегает, а в кадре появляется раненное в голову животное. Уточнялось, что волонтёры успели спасти собаку. Сообщалось также, что догхантер отстреливает собак и бьёт их палками. "По факту жестокого обращения с животным в Адлерском районе города Сочи полицией курорта проводится проверка. По результатам будет принято решение согласно законодательству", - говорится в Telegram-канале полиции. По словам местных жителей, в районе, где замечен догхантер, находится детский сад, от его действий могут пострадать дети.

https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html

https://ria.ru/20240321/otravlenie-1934633790.html

сочи

красная поляна

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, красная поляна, россия