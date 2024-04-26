https://ria.ru/20240426/slony-1942524814.html
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя - РИА Новости, 26.04.2024
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя
Слонам из Московского зоопарка насыпали свежий песок в уличном вольере в преддверии лета, им нравится его разбрасывать и обсыпать себя, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:26
2024-04-26T15:26
2024-04-26T16:19
хорошие новости
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942514791_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_789515c6d952f667577f90f7bbba59c5.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Слонам из Московского зоопарка насыпали свежий песок в уличном вольере в преддверии лета, им нравится его разбрасывать и обсыпать себя, сообщает Telegram-канал столичного зоосада."Перед летним сезоном мы традиционно насыпаем слонам дополнительный свежий песок в уличный вольер. Кучи прохладного и пластичного песка — это идеальная игрушка для слонов. Им нравится забираться и валяться в них", — говорится в сообщении.Слонам также очень нравится разбрасывать песок по своей территории. Особенно они любят обсыпаться песком — это создает защитный слой от жаркого солнца, добавили в зоопарке.
https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942514791_46:0:658:459_1920x0_80_0_0_b68bb9ba5249b0c4ef41e7c384c549c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится его разбрасывать