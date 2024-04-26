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В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя - РИА Новости, 26.04.2024
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15:26 26.04.2024 (обновлено: 16:19 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/slony-1942524814.html
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя - РИА Новости, 26.04.2024
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя
Слонам из Московского зоопарка насыпали свежий песок в уличном вольере в преддверии лета, им нравится его разбрасывать и обсыпать себя, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:26
2024-04-26T16:19
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Слонам из Московского зоопарка насыпали свежий песок в уличном вольере в преддверии лета, им нравится его разбрасывать и обсыпать себя, сообщает Telegram-канал столичного зоосада.&quot;Перед летним сезоном мы традиционно насыпаем слонам дополнительный свежий песок в уличный вольер. Кучи прохладного и пластичного песка — это идеальная игрушка для слонов. Им нравится забираться и валяться в них&quot;, — говорится в сообщении.Слонам также очень нравится разбрасывать песок по своей территории. Особенно они любят обсыпаться песком — это создает защитный слой от жаркого солнца, добавили в зоопарке.
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Хорошие новости, Москва
В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится обсыпать себя

В зоопарке Москвы слонам насыпали свежий песок, им нравится его разбрасывать

© Московский зоопаркСлон из Московского зоопарка обсыпает себя свежим песком
Слон из Московского зоопарка обсыпает себя свежим песком
© Московский зоопарк
Слон из Московского зоопарка обсыпает себя свежим песком
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Слонам из Московского зоопарка насыпали свежий песок в уличном вольере в преддверии лета, им нравится его разбрасывать и обсыпать себя, сообщает Telegram-канал столичного зоосада.
«

"Перед летним сезоном мы традиционно насыпаем слонам дополнительный свежий песок в уличный вольер. Кучи прохладного и пластичного песка — это идеальная игрушка для слонов. Им нравится забираться и валяться в них", — говорится в сообщении.

© Московский зоопаркСлоны из Московского зоопарка обсыпают себя свежим песком
Слоны из московского зоопарка обсыпают себя свежим песком
© Московский зоопарк
Слоны из Московского зоопарка обсыпают себя свежим песком
Слонам также очень нравится разбрасывать песок по своей территории. Особенно они любят обсыпаться песком — это создает защитный слой от жаркого солнца, добавили в зоопарке.
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