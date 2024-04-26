https://ria.ru/20240426/skshipchak-1942534995.html

Полностью. Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине

Полностью. Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине - РИА Новости, 26.04.2024

Полностью. Польский генерал сообщил, что Россия уничтожит на Украине

Российские военные поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:58

2024-04-26T15:58

2024-04-26T18:25

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вальдемар скшипчак

сергей лебедев

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные поставили задачей уничтожить все аэродромы на Украине, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции RMF FM."Русские обладают преимуществом в воздухе. Во-первых, потому, что они сильно ослабили противовоздушную оборону украинской армии. Во-вторых, у украинцев нет своих воздушных сил, способных противостоять российским ВКС. Тем более что русские поставили себе задачу уничтожить все аэродромы Украины, чтобы самолетам, которые будут подарены Украине, негде было базироваться", — указал он.Польский военный также предположил, что следующий целью российских сил будет город Харьков, а также создание буферной зоны с целью защиты своей территории от украинских войск.20 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942501806.html

https://ria.ru/20240426/taktika-1942480028.html

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в мире, украина, россия, польша, вальдемар скшипчак, сергей лебедев, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины