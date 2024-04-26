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Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
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14:12 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942500681.html
Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу
Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу
Россия намерена развивать военное сотрудничество с Пакистаном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:12
2024-04-26T14:12
россия
пакистан
астана
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Россия намерена развивать военное сотрудничество с Пакистаном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере ", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом в Астане. Министр обороны РФ отметил положительную динамику в отношениях между военными ведомствами двух стран.
https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html
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россия, пакистан, астана, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Пакистан, Астана, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что Россия намерена расширять военное сотрудничество с Пакистаном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Россия намерена развивать военное сотрудничество с Пакистаном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере ", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом в Астане.
Министр обороны РФ отметил положительную динамику в отношениях между военными ведомствами двух стран.
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере
20 февраля, 03:02
 
РоссияПакистанАстанаСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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