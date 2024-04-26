https://ria.ru/20240426/shoygu-1942500681.html

Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу

Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024

Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Пакистаном, заявил Шойгу

Россия намерена развивать военное сотрудничество с Пакистаном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:12

2024-04-26T14:12

2024-04-26T14:12

россия

пакистан

астана

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Россия намерена развивать военное сотрудничество с Пакистаном, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Пакистаном в военной сфере ", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом в Астане. Министр обороны РФ отметил положительную динамику в отношениях между военными ведомствами двух стран.

https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html

россия

пакистан

астана

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пакистан, астана, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)