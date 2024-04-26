https://ria.ru/20240426/shoygu-1942450649.html
Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах
Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о двойных стандартах Запада относительно реализации права государств на самооборону. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:35
2024-04-26T11:35
2024-04-26T11:37
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о двойных стандартах Запада относительно реализации права государств на самооборону. "Необходимо сказать о двойных стандартах Запада, когда речь заходит о реализации жизненно важного права на самооборону", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. В качестве примера он привёл операцию Ирана "в ответ на вопиющую атаку по зданию иранского консульства в Дамаске". "Результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН, который не смог принять соответствующих решений. Российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке и безответственные провокационные действия будут приводить к росту напряженности. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и решению проблем политико-дипломатическими средствами", - сказал министр.
https://ria.ru/20231107/terrorizm-1907843283.html
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в мире, россия, иран, ближний восток, сергей шойгу, шос, оон
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Сергей Шойгу, ШОС, ООН
Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах
Шойгу: Запад использует двойные стандарты для реализации права на самооборону