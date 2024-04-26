Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР
Шойгу: в АТР пытаются переделать систему безопасности для доминирования США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ориентированные на США военно-политические структуры пытаются переделать систему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для доминирования в этой части планеты.
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"Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то и здесь наблюдаем планомерные попытки переформатирования системы региональной безопасности АСЕАН с оцентричной на американоцентричную. Делается это за счёт укрепления ориентированных на Вашингтон военно-политических структур, таких как КУАД, АУКУС и Тройственный союз", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
При этом он отметил, что для усиления давления на Китай активно задействуется "тайваньский фактор".
"Кроме того, - сказал Шойгу, - возвращение в Юго-Восточную Азию радикальных исламистов с Ближнего Востока и из Северной Африки создает предпосылки к формированию в среднесрочной перспективе новых горячих точек. В складывающихся геополитических условиях важной задачей ШОС становится формирование общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Разумеется, при сохранении центральной роли ООН и приверженности ее Уставу". По словам министра обороны РФ, "этому будет способствовать совпадение или близость подходов государств - членов ШОС к ключевым международным проблемам и вопросу становления нового миропорядка".
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