https://ria.ru/20240426/shoygu-1942448411.html

Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР

Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР - РИА Новости, 26.04.2024

Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ориентированные на США военно-политические структуры пытаются переделать систему безопасности в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:25

2024-04-26T11:25

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ориентированные на США военно-политические структуры пытаются переделать систему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для доминирования в этой части планеты. "Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то и здесь наблюдаем планомерные попытки переформатирования системы региональной безопасности АСЕАН с оцентричной на американоцентричную. Делается это за счёт укрепления ориентированных на Вашингтон военно-политических структур, таких как КУАД, АУКУС и Тройственный союз", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. При этом он отметил, что для усиления давления на Китай активно задействуется "тайваньский фактор". "Кроме того, - сказал Шойгу, - возвращение в Юго-Восточную Азию радикальных исламистов с Ближнего Востока и из Северной Африки создает предпосылки к формированию в среднесрочной перспективе новых горячих точек. В складывающихся геополитических условиях важной задачей ШОС становится формирование общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Разумеется, при сохранении центральной роли ООН и приверженности ее Уставу". По словам министра обороны РФ, "этому будет способствовать совпадение или близость подходов государств - членов ШОС к ключевым международным проблемам и вопросу становления нового миропорядка".

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942447369.html

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