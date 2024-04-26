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Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР - РИА Новости, 26.04.2024
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11:25 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942448411.html
Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР
Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ориентированные на США военно-политические структуры пытаются переделать систему безопасности в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:25
2024-04-26T11:25
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ориентированные на США военно-политические структуры пытаются переделать систему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для доминирования в этой части планеты. "Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то и здесь наблюдаем планомерные попытки переформатирования системы региональной безопасности АСЕАН с оцентричной на американоцентричную. Делается это за счёт укрепления ориентированных на Вашингтон военно-политических структур, таких как КУАД, АУКУС и Тройственный союз", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. При этом он отметил, что для усиления давления на Китай активно задействуется "тайваньский фактор". "Кроме того, - сказал Шойгу, - возвращение в Юго-Восточную Азию радикальных исламистов с Ближнего Востока и из Северной Африки создает предпосылки к формированию в среднесрочной перспективе новых горячих точек. В складывающихся геополитических условиях важной задачей ШОС становится формирование общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Разумеется, при сохранении центральной роли ООН и приверженности ее Уставу". По словам министра обороны РФ, "этому будет способствовать совпадение или близость подходов государств - членов ШОС к ключевым международным проблемам и вопросу становления нового миропорядка".
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942447369.html
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россия, сша, атр, сергей шойгу, шос, оон, в мире
Россия, США, АТР, Сергей Шойгу, ШОС, ООН, В мире
Шойгу заявил о попытках переделать систему безопасности в АТР

Шойгу: в АТР пытаются переделать систему безопасности для доминирования США

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ориентированные на США военно-политические структуры пытаются переделать систему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для доминирования в этой части планеты.
«
"Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то и здесь наблюдаем планомерные попытки переформатирования системы региональной безопасности АСЕАН с оцентричной на американоцентричную. Делается это за счёт укрепления ориентированных на Вашингтон военно-политических структур, таких как КУАД, АУКУС и Тройственный союз", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
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При этом он отметил, что для усиления давления на Китай активно задействуется "тайваньский фактор".
"Кроме того, - сказал Шойгу, - возвращение в Юго-Восточную Азию радикальных исламистов с Ближнего Востока и из Северной Африки создает предпосылки к формированию в среднесрочной перспективе новых горячих точек. В складывающихся геополитических условиях важной задачей ШОС становится формирование общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Разумеется, при сохранении центральной роли ООН и приверженности ее Уставу". По словам министра обороны РФ, "этому будет способствовать совпадение или близость подходов государств - членов ШОС к ключевым международным проблемам и вопросу становления нового миропорядка".
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