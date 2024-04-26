https://ria.ru/20240426/shoygu-1942435889.html

США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу

США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024

США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу

Конфликт на Украине порождён Вашингтоном, сегодня США целенаправленно его затягивают, это наглядно показывает стремление Запада любыми способами сохранить... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:55

2024-04-26T10:55

2024-04-26T10:55

в мире

сша

россия

вашингтон (штат)

сергей шойгу

шос

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине порождён Вашингтоном, сегодня США целенаправленно его затягивают, это наглядно показывает стремление Запада любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в пятницу. Он отметил, что российская сторона разделяет прозвучавшие в ходе совещания оценки современной международной обстановки, которая "остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению". "Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов. Главным образом это происходит из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам", - сказал министр обороны России. "Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнёров, отводя им роль послушных исполнителей", - сказал он. По словам Шойгу, можно привести много примеров вмешательства США в дела суверенных государств, в том числе со сменой неугодных им режимов. "Это Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия", - сказал он. "В качестве инструментов влияния, - продолжил Шойгу, - широко используются финансовые, политико-дипломатические, а в отдельных случаях и силовые методы. Применяется многократно отработанный прием - разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации", - констатировал министр обороны России.

https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

https://ria.ru/20240423/shoygu-1941760427.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1925012260.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей шойгу, шос