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США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
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10:55 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942435889.html
США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу
США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.04.2024
США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу
Конфликт на Украине порождён Вашингтоном, сегодня США целенаправленно его затягивают, это наглядно показывает стремление Запада любыми способами сохранить... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:55
2024-04-26T10:55
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
сергей шойгу
шос
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине порождён Вашингтоном, сегодня США целенаправленно его затягивают, это наглядно показывает стремление Запада любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в пятницу. Он отметил, что российская сторона разделяет прозвучавшие в ходе совещания оценки современной международной обстановки, которая "остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению". "Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов. Главным образом это происходит из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам", - сказал министр обороны России. "Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнёров, отводя им роль послушных исполнителей", - сказал он. По словам Шойгу, можно привести много примеров вмешательства США в дела суверенных государств, в том числе со сменой неугодных им режимов. "Это Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия", - сказал он. "В качестве инструментов влияния, - продолжил Шойгу, - широко используются финансовые, политико-дипломатические, а в отдельных случаях и силовые методы. Применяется многократно отработанный прием - разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации", - констатировал министр обороны России.
https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), сергей шойгу, шос
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Шойгу, ШОС
США создали конфликт на Украине, заявил Шойгу

Шойгу: США создали и целенаправленно затягивают конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Конфликт на Украине порождён Вашингтоном, сегодня США целенаправленно его затягивают, это наглядно показывает стремление Запада любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"США сначала создали, а теперь целенаправленно затягивают конфликт на Украине", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в пятницу.
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Он отметил, что российская сторона разделяет прозвучавшие в ходе совещания оценки современной международной обстановки, которая "остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению".
"Растут геополитические противоречия, разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов. Главным образом это происходит из-за стремления США и их союзников любыми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам", - сказал министр обороны России.
"Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнёров, отводя им роль послушных исполнителей", - сказал он.
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По словам Шойгу, можно привести много примеров вмешательства США в дела суверенных государств, в том числе со сменой неугодных им режимов.
"Это Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия", - сказал он.
"В качестве инструментов влияния, - продолжил Шойгу, - широко используются финансовые, политико-дипломатические, а в отдельных случаях и силовые методы. Применяется многократно отработанный прием - разжигание и поддержание очагов нестабильности в различных регионах мира, генерация угроз безопасности с одновременным предложением военной помощи по их нейтрализации", - констатировал министр обороны России.
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