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Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 26.04.2024
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10:52 26.04.2024 (обновлено: 10:54 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942435414.html
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
В Шанхайской организации сотрудничества ожидают, что вступление Белоруссии в ШОС произойдёт уже очень скоро, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:52
2024-04-26T10:54
белоруссия
россия
иран
сергей шойгу
шос
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. В Шанхайской организации сотрудничества ожидают, что вступление Белоруссии в ШОС произойдёт уже очень скоро, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Отрадно, что состав участников нашего Совещания продолжает расширяться. Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Глава российского военного ведомства убеждён, что "это важный момент в укреплении безопасности на пространстве ШОС, который придаст дополнительный импульс совместной работе оборонных ведомств государств - членов организации".
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белоруссия, россия, иран, сергей шойгу, шос
Белоруссия, Россия, Иран, Сергей Шойгу, ШОС
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС

Шойгу: в ШОС ожидают, что вступление Белоруссии в организацию произойдет скоро

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. В Шанхайской организации сотрудничества ожидают, что вступление Белоруссии в ШОС произойдёт уже очень скоро, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Отрадно, что состав участников нашего Совещания продолжает расширяться. Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
Глава российского военного ведомства убеждён, что "это важный момент в укреплении безопасности на пространстве ШОС, который придаст дополнительный импульс совместной работе оборонных ведомств государств - членов организации".
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БелоруссияРоссияИранСергей ШойгуШОС
 
 
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