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Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 26.04.2024
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
В Шанхайской организации сотрудничества ожидают, что вступление Белоруссии в ШОС произойдёт уже очень скоро, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:52
2024-04-26T10:52
2024-04-26T10:54
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. В Шанхайской организации сотрудничества ожидают, что вступление Белоруссии в ШОС произойдёт уже очень скоро, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Отрадно, что состав участников нашего Совещания продолжает расширяться. Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия", - сказал Шойгу, выступая в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Глава российского военного ведомства убеждён, что "это важный момент в укреплении безопасности на пространстве ШОС, который придаст дополнительный импульс совместной работе оборонных ведомств государств - членов организации".
https://ria.ru/20231129/belorussiya-1912512417.html
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белоруссия, россия, иран, сергей шойгу, шос
Белоруссия, Россия, Иран, Сергей Шойгу, ШОС
Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
Шойгу: в ШОС ожидают, что вступление Белоруссии в организацию произойдет скоро