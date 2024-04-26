https://ria.ru/20240426/shos-1942448009.html

Белоруссия сделала все для вступления в ШОС, заявил глава Минобороны

Белоруссия сделала все для вступления в ШОС, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 26.04.2024

Белоруссия сделала все для вступления в ШОС, заявил глава Минобороны

Белоруссия выполнила все необходимые процедуры для присоединения к Шанхайской организации сотрудничества, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин на... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:22

2024-04-26T11:22

2024-04-26T11:22

в мире

белоруссия

виктор хренин

шос

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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. Белоруссия выполнила все необходимые процедуры для присоединения к Шанхайской организации сотрудничества, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин на совещании министров обороны государств – членов ШОС. "Беларусь приняла решение о вступлении в ШОС и к настоящему моменту выполнила все необходимые процедуры для присоединения к Организации", - приводит слова Хренина министерство обороны Белоруссии в Telegram-канале. По его словам, Белоруссия и ШОС смогут обеспечить строительство справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой системе безопасности, обеспечении интересов каждого государства в соответствии с нормами и принципами международного права.

https://ria.ru/20240425/shos-1942330019.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, виктор хренин, шос