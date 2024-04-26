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"СберСити" объявил о начале продаж квартир в квартале зеленого бульвара
"СберСити" объявил о начале продаж квартир в квартале зеленого бульвара - РИА Новости, 26.04.2024
"СберСити" объявил о начале продаж квартир в квартале зеленого бульвара
В "СберСити" в Рублево-Архангельском начались продажи в квартале В17, расположенном вблизи зеленого бульвара, сообщили в АО "Рублево-Архангельское". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:44
2024-04-26T13:44
2024-04-26T13:44
москва
жилье
квартиры
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В "СберСити" в Рублево-Архангельском начались продажи в квартале В17, расположенном вблизи зеленого бульвара, сообщили в АО "Рублево-Архангельское".Квартал В17 состоит из шести корпусов переменной этажности (1, 2, 5-10 этажей), в которых размещается 491 квартира. Выдача ключей жителям запланирована на декабрь 2026 года. Выбрать понравившуюся квартиру можно на сайте СберСити.Квартал В17 – это современная интерпретация голландской архитектуры. Каждый корпус квартала имеет свой особый облик. Фасады домов класса Balanced (Бэлансед) облицованы ярким кирпичом и клинкерной плиткой, над первым этажом расположен декоративный пояс из фигурной кладки, французские балкончики со стороны улицы чередуются с широкими окнами, отметил застройщик. Голландский характер также прослеживается и в домах Optimum (Оптимум): лаконичная крупноформатная облицовка стеклофибробетоном и декоративными металлическими панелями. На верхних этажах домов располагаются квартиры с панорамным остеклением и террасами, с которых открывается вид на город, парки и бульвар.Общая площадь квартир составляет около 35 тысяч квадратных метров. Корпуса объединены общей подземной частью, в которой располагается паркинг на 309 автомобилей, места для мотоциклов, а также более 400 кладовых для жильцов. В домах также предусмотрены общественные пространства: зоны коворкинга, игровые комнаты для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов. Есть отдельная комната с лапомойкой для домашних питомцев, говорится в сообщении.Будущие жители могут выбрать студии и 1,2,3,4-комнатные квартиры с различными функциональными планировочными решениями. Представлены уникальные форматы: квартиры концепции My garden (Мой сад) с собственной террасой на первом этаже, а также трехуровневые квартиры с отдельным входом и террасами на первом и третьем этажах. Площади в квартирах – от 27,5 до 268 квадратных метров.Квартал имеет приватные благоустроенные дворы с ландшафтными композициями из деревьев и цветов. Зеленая территория займет пять тысяч квадратных метров. Во дворах будет выполнено зонирование по интересам и возрастам: предусмотрены детская и спортивная площадки, зона для занятий йогой, места для отдыха, прогулок и беговые дорожки. Рядом с кварталом расположен детский сад. В шаговой доступности парк и набережная Москвы-реки, добавили в компании.Будущим жителям также доступны для покупки квартиры в кварталах В14, В19, В20 и В21. С вариантами квартир можно ознакомиться на сайте СберСити.Застройщик АО "Специализированный застройщик "Рублево-Архангельское", ОГРН 1085024000698, город Москва, улица Поклонная дом 3, этаж 3 помещение 1.Реклама, Акционерное общество "Специализированный застройщик "Рублево-Архангельское", ИНН 5024093941, erid: F7NfYUJCUneLr2bCweDh
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, жилье, квартиры
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости
. В "СберСити
" в Рублево-Архангельском начались продажи в квартале В17, расположенном вблизи зеленого бульвара, сообщили в АО "Рублево-Архангельское".
Квартал В17 состоит из шести корпусов переменной этажности (1, 2, 5-10 этажей), в которых размещается 491 квартира. Выдача ключей жителям запланирована на декабрь 2026 года. Выбрать понравившуюся квартиру можно на сайте СберСити.
Квартал В17 – это современная интерпретация голландской архитектуры. Каждый корпус квартала имеет свой особый облик. Фасады домов класса Balanced (Бэлансед) облицованы ярким кирпичом и клинкерной плиткой, над первым этажом расположен декоративный пояс из фигурной кладки, французские балкончики со стороны улицы чередуются с широкими окнами, отметил застройщик. Голландский характер также прослеживается и в домах Optimum (Оптимум): лаконичная крупноформатная облицовка стеклофибробетоном и декоративными металлическими панелями. На верхних этажах домов располагаются квартиры с панорамным остеклением и террасами, с которых открывается вид на город, парки и бульвар.
Общая площадь квартир составляет около 35 тысяч квадратных метров. Корпуса объединены общей подземной частью, в которой располагается паркинг на 309 автомобилей, места для мотоциклов, а также более 400 кладовых для жильцов. В домах также предусмотрены общественные пространства: зоны коворкинга, игровые комнаты для детей, зоны хранения детских колясок и велосипедов. Есть отдельная комната с лапомойкой для домашних питомцев, говорится в сообщении.
Будущие жители могут выбрать студии и 1,2,3,4-комнатные квартиры с различными функциональными планировочными решениями. Представлены уникальные форматы: квартиры концепции My garden (Мой сад) с собственной террасой на первом этаже, а также трехуровневые квартиры с отдельным входом и террасами на первом и третьем этажах. Площади в квартирах – от 27,5 до 268 квадратных метров.
Квартал имеет приватные благоустроенные дворы с ландшафтными композициями из деревьев и цветов. Зеленая территория займет пять тысяч квадратных метров. Во дворах будет выполнено зонирование по интересам и возрастам: предусмотрены детская и спортивная площадки, зона для занятий йогой, места для отдыха, прогулок и беговые дорожки. Рядом с кварталом расположен детский сад. В шаговой доступности парк и набережная Москвы-реки, добавили в компании.
Будущим жителям также доступны для покупки квартиры в кварталах В14, В19, В20 и В21. С вариантами квартир можно ознакомиться на сайте СберСити
.
Застройщик АО "Специализированный застройщик "Рублево-Архангельское", ОГРН 1085024000698, город Москва, улица Поклонная дом 3, этаж 3 помещение 1.
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