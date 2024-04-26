https://ria.ru/20240426/samozanyatost-1942486238.html

Займи себя сам: какие возможности открывает самозанятость

Займи себя сам: какие возможности открывает самозанятость - РИА Новости, 26.04.2024

Займи себя сам: какие возможности открывает самозанятость

Работать "на дядю" или уйти на вольные хлеба – сегодня решиться на второе гораздо проще, чем раньше. Малый бизнес теперь поддерживается на уровне государства, а РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:19

2024-04-26T17:19

2024-04-26T17:19

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

самозанятые

ндфл

корпорация мсп

твой бизнес

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Работать "на дядю" или уйти на вольные хлеба – сегодня решиться на второе гораздо проще, чем раньше. Малый бизнес теперь поддерживается на уровне государства, а самозанятые – весьма заметная его часть. По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2023 года в стране зарегистрировано уже более девяти миллионов самозанятых граждан. И этот оплот малого бизнеса уверенно растет.Поддержкой самозанятых, стремящихся к предпринимательской деятельности, занимается в том числе Минэкономразвития России – в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Цель нацпроекта – помогать бизнесу на всех этапах развития: от стартовой идеи до выхода на рынок и последующего роста."Налог на профессиональную деятельность дает возможность комфортного старта в предпринимательской деятельности. И сегодня этой возможностью активно пользуются – в настоящий момент зарегистрировано 10 млн самозанятых. Для того чтобы самозанятые не только открывали, но и активно развивали свой бизнес, в составе нацпроекта реализуется отдельный федеральный проект по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых", – сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.НПД – налог на профессиональный доход с особыми условиями: 4% – при работе с физическими лицами и 6%, если ваши клиенты – юрлица или индивидуальные предприниматели. Правда, есть ограничение по верхней планке доходов – в 2023 году оно составляло 2,4 миллиона рублей. Если лимит превысить, доходы самозанятого будут облагаться НДФЛ.Форма самозанятости при ведении бизнеса имеет множество плюсов, что охотно подтверждают сами предприниматели.Стала самозанятой – и счастлива!"Я начала работать как самозанятая с января 2019 года, то есть как только такая возможность появилась. Поначалу еще параллельно работала в школе – тоже как психолог, но, начав частную практику, поняла, что не зря о ней мечтала. Ключевое – она дала мне возможность выбирать клиента, которому я могу быть максимально полезна. Сейчас я работаю и с детьми, и с подростками, и со взрослыми. Ни в школе, ни в частных центрах ты не можешь выбирать, а такая работа не всегда эффективна. Скажу честно – я счастлива. А 4% налога для физических лиц – это очень щадяще. Посильная ноша для психолога и никаких проблем с законом. С юрлицами я почти не работаю, хотя тоже бывает и тоже комфортно", – поделилась психолог Евгения.Другой пример – история Натальи Петроль из Санкт-Петербурга. Она зарегистрировала самозанятость и открыла в Петербурге в августе прошлого года свою мастерскую по индивидуальному пошиву."Сразу обратилась в центр "Мой бизнес". Я не понимала, как начать свое дело, были только общие представления. Пришла за консультацией. В центре мне помогли создать сайт и пройти обучение по маркетингу. Времени прошло не много. Я не могу сказать, что у меня колоссальные результаты, но я вышла на определенный доход, которого достаточно для одного человека", — поделилась Наталья.В числе полезных сервисов для самозанятых – приложение "Мой налог", где можно легко и быстро оплатить налоги, получить необходимую информацию о самозанятых и нужные справки. В том числе и для банков: справка о доходе и уплате НПД позволяет брать и кредиты, и ипотеку.Еще больше информации о возможностях самозанятых, о преимуществах и ограничениях данной правовой формы организации бизнеса, о доступных мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" дает портал "Мой бизнес". Это максимально интерактивная платформа с пошаговыми инструкциями, где учтены все аспекты и тонкости, о которых должен знать начинающий предприниматель, с практичными советами по открытию и развитию бизнеса, с полезными сервисами и "горячими линиями" для прямых консультаций.Помощь предоставляется не только онлайн – центры "Мой бизнес" созданы во всех субъектах РФ."Помимо консультаций начального этапа – о том, как открыть дело, о финансовом планировании, льготном налогообложении, о привлечении инвестиций и займов, центры "Мой Бизнес" помогают в вопросах маркетингового сопровождения. Учат, как выстроить бизнес-планирование, провести рекламную кампанию, наладить систему сбыта продукции или предоставления услуг, нарастить клиентскую базу, сделав свой продукт популярным. Кроме того, центры помогают самозанятым разместить информацию о своих товарах и услугах на электронных торговых площадках и продвигать себя. Только за 2023 год более полмиллиона предпринимателей и самозанятых получили услуги Центров "Мой бизнес", с начала работы – 2 миллиона", – пояснила Илюшникова.На территории отдельных центров "Мой бизнес" созданы коворкинги и бизнес-инкубаторы, которые предоставляют в аренду на льготных условиях рабочие места малым и средним предпринимателям, в том числе и самозанятым гражданам.Проблемные точки и обратная связьПо мнению самих предпринимателей, поиск места для ведения бизнеса – вопрос серьезный и нередко проблемный. Он напрямую связан с будущим потоком клиентуры, а значит, и с доходом, и успешностью в целом."Рынок аренды постоянно меняется. Вначале мне повезло – я стартовал в постковидный период, когда спрос на аренду упал, вместе с ним и цены, и арендодатели охотно делили помещения на комнаты. С тех пор цены выросли больше, чем в два раза. Ситуация изменилась. Арендодатели в принципе не горят желанием иметь дело с самозанятым, ведь за него нужно платить НДФЛ. Кроме того, он зависим от успеха своего предприятия и в глазах арендодателя не очень надежен. В итоге договор аренды для мелких предпринимателей является фактически устным. При таких условиях воспользоваться льготой на аренду нельзя. А главное, завтра арендодатель может найти более крупного клиента, который возьмет не часть, а всю площадь, а ты получишь отказ", – поделился самозанятый Олег, открывший в октябре 2020 года студию массажа.За последние три месяца он вынужден был переехать дважды, что привело к потере клиентов и торможению в развитии бизнеса."В моих силах было перейти на ИП и дать еще два рабочих места с хорошей зарплатой, но переезды снизили поток клиентов – по сути, на новом месте приходится начинать заново. Решением вопроса была бы аренда пустующей недвижимости у города, но на аукционе ее нет, а если и появляется, то это чаще большие площади, требующие капремонта. Это что касается проблем. В целом же введение НПД, несомненно, положительно сказалось на малом бизнесе. Деятельность легализована – можно работать спокойно, налоговая нагрузка снижена – это хорошая экономия средств, а упрощенная отчетность – экономия времени", – отметил предприниматель.По его наблюдениям, нюансов, которые мешают развиваться, хватает: это и отсутствие опыта – ты можешь быть прекрасным массажистом, но иметь низкую финансовую грамотность, пренебрегать рекламой, думая, что можно обойтись и без нее, экономить на расходных средствах и оборудовании – пока не поймешь, что этого делать нельзя. Мешать могут и завышенные ожидания от работы на себя, и отсутствие прагматичности."Самозанятые – одно из приоритетных для нас направлений развития и поддержки малого бизнеса. Поэтому обратная связь очень важна. Возможности самозанятых постоянно расширяются законодательно. Видов деятельности, подходящих для данного статуса, становится все больше. Самозанятый может работать и с ИП, и с юрлицами, может участвовать в госзакупках, пользоваться мерами поддержки для МСП. От ошибок в начале пути, от сложностей и движения рынка, от реалий дня никто не застрахован, но государство заинтересовано в росте самозанятых. Отсюда – выстроенная система как образовательной, так и финансовой поддержки", – подчеркнули в Минэкономразвития.Татьяна Илюшникова напомнила, что благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" самозанятые также могут воспользоваться микрозаймами государственных микрофинансовых организаций по льготной ставке, финансовой поддержкой участников Национальной гарантийной системы, в числе которых Корпорация МСП, региональные гарантийные организации."Перечень мероприятий по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан может отличаться от региона к региону. В некоторых из них в число мероприятий входят еще и обеспечение им доступа к госимуществу – в аренду или на иных правах, предоставление в аренду производственных и офисных площадей, в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах. Кроме того, для предпринимателей предусматривается возможность компенсации по арендным платежам за пользование частными помещениями. Поддержка оказывается при кураторстве Минэкономразвития России", – резюмировала замглавы Минэкономразвития.

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https://ria.ru/20240416/samozanyatye-1940194534.html

https://ria.ru/20240408/samozanyatye-1938525649.html

https://ria.ru/20240412/podmoskove-1939669054.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), самозанятые, ндфл, корпорация мсп