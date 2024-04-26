https://ria.ru/20240426/samozanyatost-1942486238.html
Займи себя сам: какие возможности открывает самозанятость
Займи себя сам: какие возможности открывает самозанятость - РИА Новости, 26.04.2024
Займи себя сам: какие возможности открывает самозанятость
Работать "на дядю" или уйти на вольные хлеба – сегодня решиться на второе гораздо проще, чем раньше. Малый бизнес теперь поддерживается на уровне государства, а РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:19
2024-04-26T17:19
2024-04-26T17:19
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
самозанятые
ндфл
корпорация мсп
твой бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924199337_0:285:2730:1821_1920x0_80_0_0_4d36079264bfa7bbf2b84cd117f357cb.jpg
Работать "на дядю" или уйти на вольные хлеба – сегодня решиться на второе гораздо проще, чем раньше. Малый бизнес теперь поддерживается на уровне государства, а самозанятые – весьма заметная его часть. По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2023 года в стране зарегистрировано уже более девяти миллионов самозанятых граждан. И этот оплот малого бизнеса уверенно растет.Поддержкой самозанятых, стремящихся к предпринимательской деятельности, занимается в том числе Минэкономразвития России – в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Цель нацпроекта – помогать бизнесу на всех этапах развития: от стартовой идеи до выхода на рынок и последующего роста."Налог на профессиональную деятельность дает возможность комфортного старта в предпринимательской деятельности. И сегодня этой возможностью активно пользуются – в настоящий момент зарегистрировано 10 млн самозанятых. Для того чтобы самозанятые не только открывали, но и активно развивали свой бизнес, в составе нацпроекта реализуется отдельный федеральный проект по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых", – сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.НПД – налог на профессиональный доход с особыми условиями: 4% – при работе с физическими лицами и 6%, если ваши клиенты – юрлица или индивидуальные предприниматели. Правда, есть ограничение по верхней планке доходов – в 2023 году оно составляло 2,4 миллиона рублей. Если лимит превысить, доходы самозанятого будут облагаться НДФЛ.Форма самозанятости при ведении бизнеса имеет множество плюсов, что охотно подтверждают сами предприниматели.Стала самозанятой – и счастлива!"Я начала работать как самозанятая с января 2019 года, то есть как только такая возможность появилась. Поначалу еще параллельно работала в школе – тоже как психолог, но, начав частную практику, поняла, что не зря о ней мечтала. Ключевое – она дала мне возможность выбирать клиента, которому я могу быть максимально полезна. Сейчас я работаю и с детьми, и с подростками, и со взрослыми. Ни в школе, ни в частных центрах ты не можешь выбирать, а такая работа не всегда эффективна. Скажу честно – я счастлива. А 4% налога для физических лиц – это очень щадяще. Посильная ноша для психолога и никаких проблем с законом. С юрлицами я почти не работаю, хотя тоже бывает и тоже комфортно", – поделилась психолог Евгения.Другой пример – история Натальи Петроль из Санкт-Петербурга. Она зарегистрировала самозанятость и открыла в Петербурге в августе прошлого года свою мастерскую по индивидуальному пошиву."Сразу обратилась в центр "Мой бизнес". Я не понимала, как начать свое дело, были только общие представления. Пришла за консультацией. В центре мне помогли создать сайт и пройти обучение по маркетингу. Времени прошло не много. Я не могу сказать, что у меня колоссальные результаты, но я вышла на определенный доход, которого достаточно для одного человека", — поделилась Наталья.В числе полезных сервисов для самозанятых – приложение "Мой налог", где можно легко и быстро оплатить налоги, получить необходимую информацию о самозанятых и нужные справки. В том числе и для банков: справка о доходе и уплате НПД позволяет брать и кредиты, и ипотеку.Еще больше информации о возможностях самозанятых, о преимуществах и ограничениях данной правовой формы организации бизнеса, о доступных мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" дает портал "Мой бизнес". Это максимально интерактивная платформа с пошаговыми инструкциями, где учтены все аспекты и тонкости, о которых должен знать начинающий предприниматель, с практичными советами по открытию и развитию бизнеса, с полезными сервисами и "горячими линиями" для прямых консультаций.Помощь предоставляется не только онлайн – центры "Мой бизнес" созданы во всех субъектах РФ."Помимо консультаций начального этапа – о том, как открыть дело, о финансовом планировании, льготном налогообложении, о привлечении инвестиций и займов, центры "Мой Бизнес" помогают в вопросах маркетингового сопровождения. Учат, как выстроить бизнес-планирование, провести рекламную кампанию, наладить систему сбыта продукции или предоставления услуг, нарастить клиентскую базу, сделав свой продукт популярным. Кроме того, центры помогают самозанятым разместить информацию о своих товарах и услугах на электронных торговых площадках и продвигать себя. Только за 2023 год более полмиллиона предпринимателей и самозанятых получили услуги Центров "Мой бизнес", с начала работы – 2 миллиона", – пояснила Илюшникова.На территории отдельных центров "Мой бизнес" созданы коворкинги и бизнес-инкубаторы, которые предоставляют в аренду на льготных условиях рабочие места малым и средним предпринимателям, в том числе и самозанятым гражданам.Проблемные точки и обратная связьПо мнению самих предпринимателей, поиск места для ведения бизнеса – вопрос серьезный и нередко проблемный. Он напрямую связан с будущим потоком клиентуры, а значит, и с доходом, и успешностью в целом."Рынок аренды постоянно меняется. Вначале мне повезло – я стартовал в постковидный период, когда спрос на аренду упал, вместе с ним и цены, и арендодатели охотно делили помещения на комнаты. С тех пор цены выросли больше, чем в два раза. Ситуация изменилась. Арендодатели в принципе не горят желанием иметь дело с самозанятым, ведь за него нужно платить НДФЛ. Кроме того, он зависим от успеха своего предприятия и в глазах арендодателя не очень надежен. В итоге договор аренды для мелких предпринимателей является фактически устным. При таких условиях воспользоваться льготой на аренду нельзя. А главное, завтра арендодатель может найти более крупного клиента, который возьмет не часть, а всю площадь, а ты получишь отказ", – поделился самозанятый Олег, открывший в октябре 2020 года студию массажа.За последние три месяца он вынужден был переехать дважды, что привело к потере клиентов и торможению в развитии бизнеса."В моих силах было перейти на ИП и дать еще два рабочих места с хорошей зарплатой, но переезды снизили поток клиентов – по сути, на новом месте приходится начинать заново. Решением вопроса была бы аренда пустующей недвижимости у города, но на аукционе ее нет, а если и появляется, то это чаще большие площади, требующие капремонта. Это что касается проблем. В целом же введение НПД, несомненно, положительно сказалось на малом бизнесе. Деятельность легализована – можно работать спокойно, налоговая нагрузка снижена – это хорошая экономия средств, а упрощенная отчетность – экономия времени", – отметил предприниматель.По его наблюдениям, нюансов, которые мешают развиваться, хватает: это и отсутствие опыта – ты можешь быть прекрасным массажистом, но иметь низкую финансовую грамотность, пренебрегать рекламой, думая, что можно обойтись и без нее, экономить на расходных средствах и оборудовании – пока не поймешь, что этого делать нельзя. Мешать могут и завышенные ожидания от работы на себя, и отсутствие прагматичности."Самозанятые – одно из приоритетных для нас направлений развития и поддержки малого бизнеса. Поэтому обратная связь очень важна. Возможности самозанятых постоянно расширяются законодательно. Видов деятельности, подходящих для данного статуса, становится все больше. Самозанятый может работать и с ИП, и с юрлицами, может участвовать в госзакупках, пользоваться мерами поддержки для МСП. От ошибок в начале пути, от сложностей и движения рынка, от реалий дня никто не застрахован, но государство заинтересовано в росте самозанятых. Отсюда – выстроенная система как образовательной, так и финансовой поддержки", – подчеркнули в Минэкономразвития.Татьяна Илюшникова напомнила, что благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" самозанятые также могут воспользоваться микрозаймами государственных микрофинансовых организаций по льготной ставке, финансовой поддержкой участников Национальной гарантийной системы, в числе которых Корпорация МСП, региональные гарантийные организации."Перечень мероприятий по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан может отличаться от региона к региону. В некоторых из них в число мероприятий входят еще и обеспечение им доступа к госимуществу – в аренду или на иных правах, предоставление в аренду производственных и офисных площадей, в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах. Кроме того, для предпринимателей предусматривается возможность компенсации по арендным платежам за пользование частными помещениями. Поддержка оказывается при кураторстве Минэкономразвития России", – резюмировала замглавы Минэкономразвития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), самозанятые, ндфл, корпорация мсп
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), самозанятые, НДФЛ, Корпорация МСП, Твой бизнес
Работать "на дядю" или уйти на вольные хлеба – сегодня решиться на второе гораздо проще, чем раньше. Малый бизнес теперь поддерживается на уровне государства, а самозанятые – весьма заметная его часть. По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2023 года в стране зарегистрировано уже более девяти миллионов самозанятых граждан. И этот оплот малого бизнеса уверенно растет.
Поддержкой самозанятых, стремящихся к предпринимательской деятельности, занимается в том числе Минэкономразвития России – в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
. Цель нацпроекта – помогать бизнесу на всех этапах развития: от стартовой идеи до выхода на рынок и последующего роста.
"Налог на профессиональную деятельность дает возможность комфортного старта в предпринимательской деятельности. И сегодня этой возможностью активно пользуются – в настоящий момент зарегистрировано 10 млн самозанятых. Для того чтобы самозанятые не только открывали, но и активно развивали свой бизнес, в составе нацпроекта реализуется отдельный федеральный проект по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых", – сообщила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
НПД – налог на профессиональный доход с особыми условиями: 4% – при работе с физическими лицами и 6%, если ваши клиенты – юрлица или индивидуальные предприниматели. Правда, есть ограничение по верхней планке доходов – в 2023 году оно составляло 2,4 миллиона рублей. Если лимит превысить, доходы самозанятого будут облагаться НДФЛ.
Форма самозанятости при ведении бизнеса имеет множество плюсов, что охотно подтверждают сами предприниматели.
Стала самозанятой – и счастлива!
"Я начала работать как самозанятая с января 2019 года, то есть как только такая возможность появилась. Поначалу еще параллельно работала в школе – тоже как психолог, но, начав частную практику, поняла, что не зря о ней мечтала. Ключевое – она дала мне возможность выбирать клиента, которому я могу быть максимально полезна. Сейчас я работаю и с детьми, и с подростками, и со взрослыми. Ни в школе, ни в частных центрах ты не можешь выбирать, а такая работа не всегда эффективна. Скажу честно – я счастлива. А 4% налога для физических лиц – это очень щадяще. Посильная ноша для психолога и никаких проблем с законом. С юрлицами я почти не работаю, хотя тоже бывает и тоже комфортно", – поделилась психолог Евгения.
Другой пример – история Натальи Петроль из Санкт-Петербурга. Она зарегистрировала самозанятость и открыла в Петербурге в августе прошлого года свою мастерскую по индивидуальному пошиву.
"Сразу обратилась в центр "Мой бизнес". Я не понимала, как начать свое дело, были только общие представления. Пришла за консультацией. В центре мне помогли создать сайт и пройти обучение по маркетингу. Времени прошло не много. Я не могу сказать, что у меня колоссальные результаты, но я вышла на определенный доход, которого достаточно для одного человека", — поделилась Наталья.
В числе полезных сервисов для самозанятых – приложение "Мой налог", где можно легко и быстро оплатить налоги, получить необходимую информацию о самозанятых и нужные справки. В том числе и для банков: справка о доходе и уплате НПД позволяет брать и кредиты, и ипотеку.
Еще больше информации о возможностях самозанятых, о преимуществах и ограничениях данной правовой формы организации бизнеса, о доступных мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
дает портал "Мой бизнес". Это максимально интерактивная платформа с пошаговыми инструкциями, где учтены все аспекты и тонкости, о которых должен знать начинающий предприниматель, с практичными советами по открытию и развитию бизнеса, с полезными сервисами и "горячими линиями" для прямых консультаций.
Помощь предоставляется не только онлайн – центры "Мой бизнес" созданы во всех субъектах РФ.
"Помимо консультаций начального этапа – о том, как открыть дело, о финансовом планировании, льготном налогообложении, о привлечении инвестиций и займов, центры "Мой Бизнес" помогают в вопросах маркетингового сопровождения. Учат, как выстроить бизнес-планирование, провести рекламную кампанию, наладить систему сбыта продукции или предоставления услуг, нарастить клиентскую базу, сделав свой продукт популярным. Кроме того, центры помогают самозанятым разместить информацию о своих товарах и услугах на электронных торговых площадках и продвигать себя. Только за 2023 год более полмиллиона предпринимателей и самозанятых получили услуги Центров "Мой бизнес", с начала работы – 2 миллиона", – пояснила Илюшникова.
На территории отдельных центров "Мой бизнес" созданы коворкинги и бизнес-инкубаторы, которые предоставляют в аренду на льготных условиях рабочие места малым и средним предпринимателям, в том числе и самозанятым гражданам.
Проблемные точки и обратная связь
По мнению самих предпринимателей, поиск места для ведения бизнеса – вопрос серьезный и нередко проблемный. Он напрямую связан с будущим потоком клиентуры, а значит, и с доходом, и успешностью в целом.
"Рынок аренды постоянно меняется. Вначале мне повезло – я стартовал в постковидный период, когда спрос на аренду упал, вместе с ним и цены, и арендодатели охотно делили помещения на комнаты. С тех пор цены выросли больше, чем в два раза. Ситуация изменилась. Арендодатели в принципе не горят желанием иметь дело с самозанятым, ведь за него нужно платить НДФЛ. Кроме того, он зависим от успеха своего предприятия и в глазах арендодателя не очень надежен. В итоге договор аренды для мелких предпринимателей является фактически устным. При таких условиях воспользоваться льготой на аренду нельзя. А главное, завтра арендодатель может найти более крупного клиента, который возьмет не часть, а всю площадь, а ты получишь отказ", – поделился самозанятый Олег, открывший в октябре 2020 года студию массажа.
За последние три месяца он вынужден был переехать дважды, что привело к потере клиентов и торможению в развитии бизнеса.
"В моих силах было перейти на ИП и дать еще два рабочих места с хорошей зарплатой, но переезды снизили поток клиентов – по сути, на новом месте приходится начинать заново. Решением вопроса была бы аренда пустующей недвижимости у города, но на аукционе ее нет, а если и появляется, то это чаще большие площади, требующие капремонта. Это что касается проблем. В целом же введение НПД, несомненно, положительно сказалось на малом бизнесе. Деятельность легализована – можно работать спокойно, налоговая нагрузка снижена – это хорошая экономия средств, а упрощенная отчетность – экономия времени", – отметил предприниматель.
По его наблюдениям, нюансов, которые мешают развиваться, хватает: это и отсутствие опыта – ты можешь быть прекрасным массажистом, но иметь низкую финансовую грамотность, пренебрегать рекламой, думая, что можно обойтись и без нее, экономить на расходных средствах и оборудовании – пока не поймешь, что этого делать нельзя. Мешать могут и завышенные ожидания от работы на себя, и отсутствие прагматичности.
"Самозанятые – одно из приоритетных для нас направлений развития и поддержки малого бизнеса. Поэтому обратная связь очень важна. Возможности самозанятых постоянно расширяются законодательно. Видов деятельности, подходящих для данного статуса, становится все больше. Самозанятый может работать и с ИП, и с юрлицами, может участвовать в госзакупках, пользоваться мерами поддержки для МСП. От ошибок в начале пути, от сложностей и движения рынка, от реалий дня никто не застрахован, но государство заинтересовано в росте самозанятых. Отсюда – выстроенная система как образовательной, так и финансовой поддержки", – подчеркнули в Минэкономразвития.
Татьяна Илюшникова напомнила, что благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
самозанятые также могут воспользоваться микрозаймами государственных микрофинансовых организаций по льготной ставке, финансовой поддержкой участников Национальной гарантийной системы, в числе которых Корпорация МСП, региональные гарантийные организации.
"Перечень мероприятий по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан может отличаться от региона к региону. В некоторых из них в число мероприятий входят еще и обеспечение им доступа к госимуществу – в аренду или на иных правах, предоставление в аренду производственных и офисных площадей, в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах. Кроме того, для предпринимателей предусматривается возможность компенсации по арендным платежам за пользование частными помещениями. Поддержка оказывается при кураторстве Минэкономразвития России", – резюмировала замглавы Минэкономразвития.