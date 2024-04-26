https://ria.ru/20240426/sakura-1942532913.html

В Ярославле сакура расцвела раньше обычного из-за теплой погоды

В Ярославле сакура расцвела раньше обычного из-за теплой погоды - РИА Новости, 26.04.2024

В Ярославле сакура расцвела раньше обычного из-за теплой погоды

Экзотическая для средней полосы России сакура расцвела в Ярославле примерно на неделю раньше обычного срока, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:50

2024-04-26T15:50

2024-04-26T15:51

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Экзотическая для средней полосы России сакура расцвела в Ярославле примерно на неделю раньше обычного срока, передает корреспондент РИА Новости. У растущих островком в саду Музея зарубежного искусства, нескольких деревьев сакуры буквально не протолкнуться, передает корреспондент РИА Новости. Вход в сад свободный, и люди приходят, чтобы запечатлеть цветение экзотического для центральной части России растения или сделать фотографии на его фоне. В пятницу в Ярославле 19 градусов тепла. По словам заведующей Ярославского художественного музея (в его состав входит Музей зарубежного искусства) Марины Полывяной, такая картина обычно наблюдается позже примерно на неделю. "Обычно сакура зацветает где-то к 29 апреля. А тут вот ровно за неделю. Но пышный цвет будет идти и в выходные, а потому и ярославцы, и гости города смогут им наслаждаться", - сказала собеседница агентства. Она рассказала, что в этом году музею исполняется десять лет. Сакура была привезена с японского острова Хоккайдо, когда сад ещё только оформлялся. В связи с тем, что там растут и другие редкие для региона растения, такие как маньчжурский орех и японский абрикос, это место назвали садом экзотических растений. "Цветение сакуры, особенно розовой, очень ожидаемо и нами, и нашими посетителями, так что можно считать ее досрочное цветение подарком музею зарубежного искусства на десятилетие", - заявила Полывяная. Сакура, также привезенная с острова Хоккайдо, расцвела и в ботаническом саду Ярославского государственного педуниверситета (ЯГПУ) имени К. Д. Ушинского, рассказала РИА Новости директор ботанического сада Наталия Тремасова. "Первые бутоны сакуры или вишни Саржента в ботаническом саду... распустились 24 апреля. Это на семь-десять дней ранее обычного. Как правило, в предыдущие годы сакура зацветала в нашем саду на майские праздники, чаще ко Дню Победы наблюдалось массовой цветение", - уточнила собеседница. По мнению работников сада, столь ранние сроки цветения сакуры обусловлены ранним приходом весны. "А именно, длительным периодом положительных температур во второй половине марта (среднесуточная температура воздуха в Ярославле во второй половине марта составляла четыре-пять градусов тепла), что стало "командой" к цветению сакуры", - пояснила Тремасова. По ее словам, сыграло роль и то, что ботанический сад ЯГПУ расположен в самом центре Ярославля и со всех сторон окружен многоэтажными зданиями. Здесь сложился особый микроклимат – температура здесь всегда выше, чем в окрестностях города, нет сильных ветров, что также способствует "комфортному" произрастанию сакуры и ее цветению.

https://ria.ru/20240331/sakura-1936898330.html

https://ria.ru/20240408/krym-1938554045.html

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общество, ярославль, хоккайдо, россия