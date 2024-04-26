В Ярославле сакура расцвела раньше обычного из-за теплой погоды
В Ярославле сакура расцвела на неделю раньше из-за теплой погоды
© Фото предоставлено Ярославским художественным муземЦветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле в 2024 году
© Фото предоставлено Ярославским художественным музем
Цветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле в 2024 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Экзотическая для средней полосы России сакура расцвела в Ярославле примерно на неделю раньше обычного срока, передает корреспондент РИА Новости.
У растущих островком в саду Музея зарубежного искусства, нескольких деревьев сакуры буквально не протолкнуться, передает корреспондент РИА Новости. Вход в сад свободный, и люди приходят, чтобы запечатлеть цветение экзотического для центральной части России растения или сделать фотографии на его фоне. В пятницу в Ярославле 19 градусов тепла.
© Фото предоставлено Ярославским художественным муземЦветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле
Цветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле
© Фото предоставлено Ярославским художественным музем
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© Фото предоставлено Ярославским художественным муземЦветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле
Цветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле
© Фото предоставлено Ярославским художественным музем
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Цветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле
© Фото предоставлено Ярославским художественным музем
1 из 2
Цветение сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле
© Фото предоставлено Ярославским художественным музем
2 из 2
По словам заведующей Ярославского художественного музея (в его состав входит Музей зарубежного искусства) Марины Полывяной, такая картина обычно наблюдается позже примерно на неделю.
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"Обычно сакура зацветает где-то к 29 апреля. А тут вот ровно за неделю. Но пышный цвет будет идти и в выходные, а потому и ярославцы, и гости города смогут им наслаждаться", - сказала собеседница агентства.
Она рассказала, что в этом году музею исполняется десять лет. Сакура была привезена с японского острова Хоккайдо, когда сад ещё только оформлялся. В связи с тем, что там растут и другие редкие для региона растения, такие как маньчжурский орех и японский абрикос, это место назвали садом экзотических растений.
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"Цветение сакуры, особенно розовой, очень ожидаемо и нами, и нашими посетителями, так что можно считать ее досрочное цветение подарком музею зарубежного искусства на десятилетие", - заявила Полывяная.
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Сакура, также привезенная с острова Хоккайдо, расцвела и в ботаническом саду Ярославского государственного педуниверситета (ЯГПУ) имени К. Д. Ушинского, рассказала РИА Новости директор ботанического сада Наталия Тремасова.
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"Первые бутоны сакуры или вишни Саржента в ботаническом саду... распустились 24 апреля. Это на семь-десять дней ранее обычного. Как правило, в предыдущие годы сакура зацветала в нашем саду на майские праздники, чаще ко Дню Победы наблюдалось массовой цветение", - уточнила собеседница.
По мнению работников сада, столь ранние сроки цветения сакуры обусловлены ранним приходом весны. "А именно, длительным периодом положительных температур во второй половине марта (среднесуточная температура воздуха в Ярославле во второй половине марта составляла четыре-пять градусов тепла), что стало "командой" к цветению сакуры", - пояснила Тремасова.
По ее словам, сыграло роль и то, что ботанический сад ЯГПУ расположен в самом центре Ярославля и со всех сторон окружен многоэтажными зданиями. Здесь сложился особый микроклимат – температура здесь всегда выше, чем в окрестностях города, нет сильных ветров, что также способствует "комфортному" произрастанию сакуры и ее цветению.
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