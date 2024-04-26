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Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву - РИА Новости, 26.04.2024
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16:42 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/sakhara-1942547566.html
Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву
Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву - РИА Новости, 26.04.2024
Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву
В четверг ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара, превышения нормы содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не зафиксировали, сообщается в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:42
2024-04-26T16:42
общество
москва
сахара
африка
евгений тишковец
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В четверг ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара, превышения нормы содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не зафиксировали, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Двадцать пятого апреля в Москву ветер принес песок из пустыни Сахара. Мы проверили: превышения норматива содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не было", - говорится в сообщении. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что пыльный шлейф из Африки распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу - достигнет Поволжья, а в субботу доберется до Южного и Среднего Урала, где выпадет в осадок вместе с "ржавым" дождем.
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общество, москва, сахара, африка, евгений тишковец
Общество, Москва, Сахара, Африка, Евгений Тишковец
Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву

Ветер в четверг принес в Москву песок из пустыни Сахара

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В четверг ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара, превышения нормы содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не зафиксировали, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Двадцать пятого апреля в Москву ветер принес песок из пустыни Сахара. Мы проверили: превышения норматива содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не было", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что пыльный шлейф из Африки распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу - достигнет Поволжья, а в субботу доберется до Южного и Среднего Урала, где выпадет в осадок вместе с "ржавым" дождем.
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