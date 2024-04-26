https://ria.ru/20240426/sakhara-1942547566.html

Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву

Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву - РИА Новости, 26.04.2024

Ветер принес песок из пустыни Сахара в Москву

В четверг ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара, превышения нормы содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не зафиксировали, сообщается в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:42

2024-04-26T16:42

2024-04-26T16:42

общество

москва

сахара

африка

евгений тишковец

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В четверг ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара, превышения нормы содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не зафиксировали, сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Двадцать пятого апреля в Москву ветер принес песок из пустыни Сахара. Мы проверили: превышения норматива содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не было", - говорится в сообщении. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что пыльный шлейф из Африки распространяется по Черноземью и Центральной России, в пятницу - достигнет Поволжья, а в субботу доберется до Южного и Среднего Урала, где выпадет в осадок вместе с "ржавым" дождем.

https://ria.ru/20231123/barselona-1911148136.html

москва

сахара

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сахара, африка, евгений тишковец