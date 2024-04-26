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Липецкая область вошла в топ-3 регионов по увеличению рождаемости - РИА Новости, 26.04.2024
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Липецкая область
 
15:59 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/rozhdaemost-1942535428.html
Липецкая область вошла в топ-3 регионов по увеличению рождаемости
Липецкая область вошла в топ-3 регионов по увеличению рождаемости - РИА Новости, 26.04.2024
Липецкая область вошла в топ-3 регионов по увеличению рождаемости
Липецкая область вошла в тройку лидеров среди регионов ЦФО, где в последнее время отмечается рост рождаемости; также положительная динамика отмечается в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:59
2024-04-26T15:59
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
костромская область
россия
демография
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ЛИПЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Липецкая область вошла в тройку лидеров среди регионов ЦФО, где в последнее время отмечается рост рождаемости; также положительная динамика отмечается в Тульской и Костромской областях, сообщил губернатор Игорь Артамонов со ссылкой на данные Минтруда РФ. Накануне глава региона принял участие во второй Всероссийской конференции, где обсуждали демографическую ситуацию в стране. Игорь Артамонов поделился с участниками собрания региональным опытом решения демографических проблем. По словам губернатора, за последние десять лет число многодетных семей в области увеличилось более чем в два раза – до 17 тысяч. Во многом это произошло благодаря комплексным мерам поддержки многодетных, разработанным в Липецкой области. Только по линии социальной защиты для семей с детьми действует около 30 мер государственной поддержки, которые постоянно совершенствуются с учетом потребностей общества. Например, на днях власти региона приняли решение о ежегодной индексации областного материнского капитала. Эта единовременная выплата не целевая, семья может потратить ее по своему усмотрению. "Строим и ремонтируем школы и детские сады. Наше ноу-хау – цифровая платформа "Патронаж". К ней подключены и будущие мамы, и многодетные семьи – информация о мерах поддержки, помощь в решении вопросов ЖКХ и семейных проблем доступны в чат-боте на мобильных телефонах", – отметил Артамонов. Кроме этого, по мнению губернатора, существенно влияет на ситуацию и такая мера поддержки как региональный социальный контракт. Дополнительные средства в размере 250 тысяч рублей позволяет многодетным родителям решить проблему стабильного дохода, развивая свое дело в сфере личного подсобного хозяйства. Менее чем за два года этой господдержкой воспользовались свыше 160 многодетных семей. "Основываясь на анализе нашей демографической ситуации, мы определили для себя направление демографической политики. Наш лозунг – "+1 ребенок в каждой семье". Для достижения успеха в этой области требуется консолидация усилий государства, общества, бизнеса", – подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, костромская область, россия, демография
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Костромская область, Россия, Демография

Липецкая область вошла в топ-3 регионов по увеличению рождаемости

© iStock.com / Paulo SousaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / Paulo Sousa
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ЛИПЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Липецкая область вошла в тройку лидеров среди регионов ЦФО, где в последнее время отмечается рост рождаемости; также положительная динамика отмечается в Тульской и Костромской областях, сообщил губернатор Игорь Артамонов со ссылкой на данные Минтруда РФ.
Накануне глава региона принял участие во второй Всероссийской конференции, где обсуждали демографическую ситуацию в стране. Игорь Артамонов поделился с участниками собрания региональным опытом решения демографических проблем.
По словам губернатора, за последние десять лет число многодетных семей в области увеличилось более чем в два раза – до 17 тысяч. Во многом это произошло благодаря комплексным мерам поддержки многодетных, разработанным в Липецкой области. Только по линии социальной защиты для семей с детьми действует около 30 мер государственной поддержки, которые постоянно совершенствуются с учетом потребностей общества. Например, на днях власти региона приняли решение о ежегодной индексации областного материнского капитала. Эта единовременная выплата не целевая, семья может потратить ее по своему усмотрению.
«
"Строим и ремонтируем школы и детские сады. Наше ноу-хау – цифровая платформа "Патронаж". К ней подключены и будущие мамы, и многодетные семьи – информация о мерах поддержки, помощь в решении вопросов ЖКХ и семейных проблем доступны в чат-боте на мобильных телефонах", – отметил Артамонов.
Кроме этого, по мнению губернатора, существенно влияет на ситуацию и такая мера поддержки как региональный социальный контракт. Дополнительные средства в размере 250 тысяч рублей позволяет многодетным родителям решить проблему стабильного дохода, развивая свое дело в сфере личного подсобного хозяйства. Менее чем за два года этой господдержкой воспользовались свыше 160 многодетных семей.
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"Основываясь на анализе нашей демографической ситуации, мы определили для себя направление демографической политики. Наш лозунг – "+1 ребенок в каждой семье". Для достижения успеха в этой области требуется консолидация усилий государства, общества, бизнеса", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновКостромская областьРоссияДемография
 
 
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