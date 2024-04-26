"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии
Риттер: российская армия превратилась в эффективную машину для военных действий
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская армия действует эффективно и реагирует на изменения на поле боя в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Российская армия сегодня — это машина, которая была создана для ведения современных войн. Она существует для того, чтобы делать одну вещь — вести боевые действия самым эффективным способом, который только существует на свете. <…> Ключевой аспект их эффективности — умение немедленно реагировать на изменения, происходящие на поле сражений", — рассказал эксперт.
Как отметил Риттер, Россия совершила большой скачок в деле защиты войск от беспилотной авиации, внедрение которой в последние годы привело к настоящей революции в военном деле. Россияне борются с БПЛА противника как с помощью передовых средств радиоэлектронной борьбы, так и с помощью таких нестандартных решений, как стальной панцирь, устанавливаемый на бронетехнику, заметил бывший разведчик.
В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".