https://ria.ru/20240426/rossiya-1942630758.html

"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии

"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии - РИА Новости, 26.04.2024

"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии

Российская армия действует эффективно и реагирует на изменения на поле боя в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:27

2024-04-26T21:27

2024-04-26T21:27

безопасность

скотт риттер

россия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская армия действует эффективно и реагирует на изменения на поле боя в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Российская армия сегодня — это машина, которая была создана для ведения современных войн. Она существует для того, чтобы делать одну вещь — вести боевые действия самым эффективным способом, который только существует на свете. <…> Ключевой аспект их эффективности — умение немедленно реагировать на изменения, происходящие на поле сражений", — рассказал эксперт.Как отметил Риттер, Россия совершила большой скачок в деле защиты войск от беспилотной авиации, внедрение которой в последние годы привело к настоящей революции в военном деле. Россияне борются с БПЛА противника как с помощью передовых средств радиоэлектронной борьбы, так и с помощью таких нестандартных решений, как стальной панцирь, устанавливаемый на бронетехнику, заметил бывший разведчик.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".

https://ria.ru/20240426/rossiya-1942535818.html

https://ria.ru/20240426/nato-1942584860.html

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безопасность, скотт риттер, россия