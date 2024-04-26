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Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики - РИА Новости, 26.04.2024
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10:09 26.04.2024 (обновлено: 10:31 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/rogov-1942425168.html
Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики
Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики - РИА Новости, 26.04.2024
Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов, комментируя позицию США по статусу Крыма и новых российских регионов, назвал РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:09
2024-04-26T10:31
сша
владимир рогов
дмитрий песков
техас
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов, комментируя позицию США по статусу Крыма и новых российских регионов, назвал штаты Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики, на которые США не имеют ни юридического, ни исторического права. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. "Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР – это законные исторические территории России, жители которых долгие годы боролись за возвращение домой, а также провели референдумы о воссоединении с Россией. В отличие от Техаса и Калифорнии, которые являются суверенными территориями Мексики. По сути, это мексиканские земли, оккупированные и насильно присоединенные режимом США, также как и Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, США не имеют ни исторического, ни юридического права на эти земли.
https://ria.ru/20240425/plan-1942365231.html
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сша, владимир рогов, дмитрий песков, техас, калифорния, мексика, в мире
США, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Техас, Калифорния, Мексика, В мире
Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики

Рогов: штаты Техас и Калифорния являются суверенными территориями Мексики

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов, комментируя позицию США по статусу Крыма и новых российских регионов, назвал штаты Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики, на которые США не имеют ни юридического, ни исторического права.
Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
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"Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР – это законные исторические территории России, жители которых долгие годы боролись за возвращение домой, а также провели референдумы о воссоединении с Россией. В отличие от Техаса и Калифорнии, которые являются суверенными территориями Мексики. По сути, это мексиканские земли, оккупированные и насильно присоединенные режимом США, также как и Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, США не имеют ни исторического, ни юридического права на эти земли.
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СШАВладимир РоговДмитрий ПесковТехасКалифорнияМексикаВ мире
 
 
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