Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики
Рогов: штаты Техас и Калифорния являются суверенными территориями Мексики
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов, комментируя позицию США по статусу Крыма и новых российских регионов, назвал штаты Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики, на которые США не имеют ни юридического, ни исторического права.
Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
«
"Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР – это законные исторические территории России, жители которых долгие годы боролись за возвращение домой, а также провели референдумы о воссоединении с Россией. В отличие от Техаса и Калифорнии, которые являются суверенными территориями Мексики. По сути, это мексиканские земли, оккупированные и насильно присоединенные режимом США, также как и Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, США не имеют ни исторического, ни юридического права на эти земли.