https://ria.ru/20240426/rogov-1942425168.html

Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики

Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики - РИА Новости, 26.04.2024

Рогов назвал Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов, комментируя позицию США по статусу Крыма и новых российских регионов, назвал РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:09

2024-04-26T10:09

2024-04-26T10:31

сша

владимир рогов

дмитрий песков

техас

калифорния

мексика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов, комментируя позицию США по статусу Крыма и новых российских регионов, назвал штаты Техас и Калифорнию суверенными территориями Мексики, на которые США не имеют ни юридического, ни исторического права. Ранее представитель американского министерства обороны сказал РИА Новости, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, "суверенной украинской территорией", в пределах которых ВСУ могут использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации. "Крым, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР – это законные исторические территории России, жители которых долгие годы боролись за возвращение домой, а также провели референдумы о воссоединении с Россией. В отличие от Техаса и Калифорнии, которые являются суверенными территориями Мексики. По сути, это мексиканские земли, оккупированные и насильно присоединенные режимом США, также как и Аризона, Невада, Юта, Нью-Мексико", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, США не имеют ни исторического, ни юридического права на эти земли.

https://ria.ru/20240425/plan-1942365231.html

https://ria.ru/20240303/tekhas-1930791543.html

сша

техас

калифорния

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, владимир рогов, дмитрий песков, техас, калифорния, мексика, в мире