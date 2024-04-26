https://ria.ru/20240426/rezolyutsiya-1942403946.html

МИД призвал США без предубеждений отнестись к проекту резолюции по космосу

МИД призвал США без предубеждений отнестись к проекту резолюции по космосу - РИА Новости, 26.04.2024

МИД призвал США без предубеждений отнестись к проекту резолюции по космосу

Россия призывает США без предубеждений отнестись к проекту российской резолюции в СБ ООН по проблеме вооружений в космосе, и, когда он будет распространен между РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:11

2024-04-26T07:11

2024-04-26T07:11

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей рябков

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия призывает США без предубеждений отнестись к проекту российской резолюции в СБ ООН по проблеме вооружений в космосе, и, когда он будет распространен между членами Совбеза, заняться серьезными переговорами по документу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Рябков сообщил, что Россия в ближайшее время внесет свой проект резолюции СБ ООН по проблеме оружия в космосе, который будет "всеобъемлющим, не выхватывающим из общего контекста только ядерное оружие". По словам замминистра, в проекте российской резолюции "один из пунктов будет содержать призыв всем государствам приступить к переговорной работе над юридически обязывающим инструментом, исключающим гонку вооружений в космическом пространстве". "Процедуры Совета Безопасности ООН предполагают, разумеется, в полном объеме консультирование со всеми членами Совета - это, естественно, означает, что постоянные члены Совета Безопасности, включая США, приглашаются к таким консультациям. Другой вопрос, проявят ли они заинтересованность в них, будут ли готовы конструктивно работать по тексту. Ведь проблема в том, что когда они вносили свой проект, они заведомо знали, что для нас он будет неприемлемым без необходимой, очевидной и императивной правки", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, планирует ли РФ проводить консультации с США по проекту своей резолюции, которую она хочет вынести на рассмотрение Совбеза ООН. Он добавил, что США "сознательно шли на это обострение, чтобы использовать ситуацию в пропагандистских целях, подкрепляя тем самым свои бездоказательные обвинения". По словам Рябкова, касательно американо-японского проекта резолюции по космосу, который РФ заветировала, "три аспекта сыграли ключевую роль в том, что для нас он оказался неприемлемым". Во-первых, "это то, что в американском проекте вычленяется только один из элементов гораздо более широкой задачи недопущения размещения ударных средств в космосе, недопущения гонки вооружений", - сказал он. Во-вторых, добавил Рябков, это то, что "вброшен проект был в Совет Безопасности в обход тех площадок, где эти вопросы по мандатам этих площадок должны рассматриваться: это конференция по разоружению, комиссия по разоружению, комитет по космосу". А в-третьих, подчеркнул замминистра, "это то, что тем самым американцы создавали бы прецедент фиксации обязывающей нормы через решение Совбеза, а не путем переговоров между всеми заинтересованными" сторонами. "Мы сформулируем свой проект по-иному и он будет широкоохватный и всеобъемлющий. Поэтому мы призываем Вашингтон без предубеждений и без каких-то геополитических предпочтений или, наоборот, отрицания чего-то по мотивам, не имеющим отношения к существу, заняться серьезным переговорным процессом по этому проекту. Но пока он еще не внесен. Все, что я сказал, относится к моменту после того, как мы его распространим", - заключил Рябков. Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе – Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве. Китай при голосовании воздержался, 13 стран были за проект. Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.

https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942159829.html

https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251540.html

https://ria.ru/20240424/popravka-1942160325.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, оон