https://ria.ru/20240426/putin-1942518003.html

Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы

Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы - РИА Новости, 26.04.2024

Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать стабильность общественно-политической системы и реализовывать ее открытость. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:08

2024-04-26T15:08

2024-04-26T15:08

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать стабильность общественно-политической системы и реализовывать ее открытость. "Необходимо обеспечивать ее (общественно-политической системы РФ - ред.) стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика