https://ria.ru/20240426/putin-1942518003.html
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать стабильность общественно-политической системы и реализовывать ее открытость. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:08
2024-04-26T15:08
2024-04-26T15:08
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать стабильность общественно-политической системы и реализовывать ее открытость. "Необходимо обеспечивать ее (общественно-политической системы РФ - ред.) стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы
Путин: необходимо обеспечивать стабильность общественно-политической системы