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Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы - РИА Новости, 26.04.2024
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15:08 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/putin-1942518003.html
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать стабильность общественно-политической системы и реализовывать ее открытость. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:08
2024-04-26T15:08
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать стабильность общественно-политической системы и реализовывать ее открытость. "Необходимо обеспечивать ее (общественно-политической системы РФ - ред.) стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
https://ria.ru/20231220/putin-1916964577.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал обеспечивать стабильность общественно-политической системы

Путин: необходимо обеспечивать стабильность общественно-политической системы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечивать стабильность общественно-политической системы и реализовывать ее открытость.
"Необходимо обеспечивать ее (общественно-политической системы РФ - ред.) стабильность и одновременно создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и четком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства и общем стремлении вместе искать наиболее эффективные решения жизненно важных для людей вопросов", - сказал Путин на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ, посвящённом 30-летию Федерального Собрания РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Путин поблагодарил парламентариев за своевременное принятие решений
20 декабря 2023, 14:49
 
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