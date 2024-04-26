https://ria.ru/20240426/putin-1942513186.html

Путин призвал раскрыть потенциал каждого региона России

Путин призвал раскрыть потенциал каждого региона России - РИА Новости, 26.04.2024

Путин призвал раскрыть потенциал каждого региона России

Президент России Владимир Путин заявил, что важно учесть потенциал каждого региона России и помочь раскрыть его. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:00

2024-04-26T15:00

2024-04-26T15:23

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что важно учесть потенциал каждого региона России и помочь раскрыть его."Очень многое здесь зависит от региональных и местных органов власти, от их включенности в общую работу. У нас большая страна, и важно учесть как проблемы, так и возможности, потенциал каждого субъекта федерации, и при необходимости помочь эти потенциалы раскрыть", - сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей.

https://ria.ru/20240426/kotyakov-1942489683.html

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россия, владимир путин, политика