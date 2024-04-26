https://ria.ru/20240426/putin-1942510967.html
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему
Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:54
2024-04-26T14:54
2024-04-26T15:07
россия
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему, заявил президент РФ Владимир Путин."Время и события, через которые мы проходим, доказывают, значимость такой преемственности, то, как важно на основе самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России", - сказал президент на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.Также Путин отметил, что необходимо обеспечивать стабильность политической системы, создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.
https://ria.ru/20240425/shos-1942330019.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему