https://ria.ru/20240426/putin-1942510967.html

Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему

Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему - РИА Новости, 26.04.2024

Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему

Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:54

2024-04-26T14:54

2024-04-26T15:07

россия

политика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему, заявил президент РФ Владимир Путин."Время и события, через которые мы проходим, доказывают, значимость такой преемственности, то, как важно на основе самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России", - сказал президент на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.Также Путин отметил, что необходимо обеспечивать стабильность политической системы, создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.

https://ria.ru/20240425/shos-1942330019.html

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россия, политика, владимир путин