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Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему - РИА Новости, 26.04.2024
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14:54 26.04.2024 (обновлено: 15:07 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/putin-1942510967.html
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему - РИА Новости, 26.04.2024
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему
Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:54
2024-04-26T15:07
россия
политика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему, заявил президент РФ Владимир Путин."Время и события, через которые мы проходим, доказывают, значимость такой преемственности, то, как важно на основе самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России", - сказал президент на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.Также Путин отметил, что необходимо обеспечивать стабильность политической системы, создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему

Путин призвал укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Время и события, через которые проходит Россия, доказывают, как важно укреплять парламентаризм и общественно-политическую систему, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Время и события, через которые мы проходим, доказывают, значимость такой преемственности, то, как важно на основе самобытного опыта укреплять парламент, парламентаризм и в целом общественно-политическую систему России", - сказал президент на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.
Также Путин отметил, что необходимо обеспечивать стабильность политической системы, создавать условия для открытости и обновления, для честной конкуренции разных политических сил при безусловном и чётком понимании приоритета национальных интересов и безопасности государства.
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