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Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках - РИА Новости, 26.04.2024
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14:00 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/putin-1942498822.html
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках - РИА Новости, 26.04.2024
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:00
2024-04-26T14:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках. "Не время это делать, давайте с вами перейдем в май", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какими событиями будет наполнен рабочий график президента на майских праздниках.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках

Песков назвал оглашение графика Путина на майские праздники несвоевременным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках.
"Не время это делать, давайте с вами перейдем в май", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какими событиями будет наполнен рабочий график президента на майских праздниках.
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Нужно ли сделать майские праздники длиннее за счет сокращения новогодних каникул?
Проголосовали:17982
23 апреля, 14:22
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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