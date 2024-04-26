https://ria.ru/20240426/putin-1942498822.html

Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках

Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках - РИА Новости, 26.04.2024

Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:00

2024-04-26T14:00

2024-04-26T14:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках. "Не время это делать, давайте с вами перейдем в май", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какими событиями будет наполнен рабочий график президента на майских праздниках.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков