https://ria.ru/20240426/putin-1942498822.html
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках - РИА Новости, 26.04.2024
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:00
2024-04-26T14:00
2024-04-26T14:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках. "Не время это делать, давайте с вами перейдем в май", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какими событиями будет наполнен рабочий график президента на майских праздниках.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков отказался рассказывать о графике Путина на майских праздниках
Песков назвал оглашение графика Путина на майские праздники несвоевременным
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать график президента России Владимира Путина на майских праздниках.
"Не время это делать, давайте с вами перейдем в май", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какими событиями будет наполнен рабочий график президента на майских праздниках.