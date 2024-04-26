https://ria.ru/20240426/puteprovod-1942561025.html

Путепровод в порт Мариуполя открыли после капитального ремонта

Путепровод в порт Мариуполя открыли после капитального ремонта - РИА Новости, 26.04.2024

Путепровод в порт Мариуполя открыли после капитального ремонта

После капитального ремонта в Мариуполе в ДНР торжественно открыт 280-метровый путепровод, выступающий связующим звеном между инфраструктурой города и его... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:27

2024-04-26T17:27

2024-04-26T17:27

экономика

городское хозяйство москвы

донецкая народная республика

мариуполь

азовское море

денис пушилин

вячеслав петушенко

мостовик

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ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. После капитального ремонта в Мариуполе в ДНР торжественно открыт 280-метровый путепровод, выступающий связующим звеном между инфраструктурой города и его морским портом, передает корреспондент РИА Новости. На открытии моста присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, и.о. министра транспорта ДНР Владимир Тужилин, председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко, руководитель ООО "Мостовик" Денис Кравчук, заместитель гендиректора по строительству ООО "Мостовик" Андрей Солдатов, а также специалисты организаций, участвовавших в ремонте объекта. "Чего греха таить – это, по сути, новый мост, для нас он очень важен. Почему? Потому что это основная артерия с Мариупольским торговым портом, а у нас сейчас торговые обороты будут только увеличиваться", - сказал на открытии моста глава республики. Представители строительной организации также отметили высокую интенсивность движения на этом путепроводе. Мост был поврежден в ходе боевых действий по освобождению города в 2022 году. Его восстановление началось в июне 2023 года. Работы закончили за восемь месяцев, что на несколько месяцев раньше плана. Ремонтом моста занимались 40 человек и десять единиц техники. В ходе восстановительных работ были установлены опорные части пролетных строений моста, выполнена замена поврежденных балок пролетного строения, бетонирование проезжей части, укладка гидроизоляции, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка. Строители установили барьерное и перильное ограждения моста, обеспечили антикоррозионную защиту, провели благоустройство прилегающей территории. Восстановление путепровода на Интернациональной улице позволит обеспечить беспрепятственную логистику автомобильным транспортом в направлении инфраструктуры морского порта Мариуполя. Что позволит включить мощности порта в общую цепочку товарооборота в акватории Азовского моря.

https://ria.ru/20240424/kharkov-1942139705.html

https://ria.ru/20240425/vzaimodeystvie-1942353662.html

донецкая народная республика

мариуполь

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, городское хозяйство москвы, донецкая народная республика, мариуполь, азовское море, денис пушилин, вячеслав петушенко, мостовик, российские автомобильные дороги