https://ria.ru/20240426/probki-1942628049.html
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
В центре Москвы пробки достигли семи баллов - РИА Новости, 26.04.2024
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
Плотное движение наблюдается на дорогах в центре Москвы, пробки составляют 7 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:06
2024-04-26T21:06
2024-04-26T21:06
общество
москва
новый арбат
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Плотное движение наблюдается на дорогах в центре Москвы, пробки составляют 7 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Как ранее сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города из-за репетиции Парада Победы. Серьезные затруднения наблюдаются в частности на участках Садового и Третьего транспортного колец, а также на улицах Большая Полянка, Пятницкая, Большая Лубянка, Новый Арбат, а также на всем протяжении Бульварного кольца.
https://ria.ru/20240426/parad-1942589930.html
москва
новый арбат
РИА Новости
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Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто в связи с репетицией парада
Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто для транспорта от метро "Маяковская" в связи с репетицией парада 9 мая. Сотрудники ГИБДД просят выбирать другие маршруты.
2024-04-26T21:06
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общество, москва, новый арбат
Общество, Москва, Новый Арбат
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
"Яндекс.Карты": на дорогах в центре Москвы наблюдается плотное движение