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В центре Москвы пробки достигли семи баллов - РИА Новости, 26.04.2024
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21:06 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/probki-1942628049.html
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
В центре Москвы пробки достигли семи баллов - РИА Новости, 26.04.2024
В центре Москвы пробки достигли семи баллов
Плотное движение наблюдается на дорогах в центре Москвы, пробки составляют 7 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:06
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общество
москва
новый арбат
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Плотное движение наблюдается на дорогах в центре Москвы, пробки составляют 7 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Как ранее сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города из-за репетиции Парада Победы. Серьезные затруднения наблюдаются в частности на участках Садового и Третьего транспортного колец, а также на улицах Большая Полянка, Пятницкая, Большая Лубянка, Новый Арбат, а также на всем протяжении Бульварного кольца.
https://ria.ru/20240426/parad-1942589930.html
москва
новый арбат
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Наталья Макарова
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто в связи с репетицией парада
Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто для транспорта от метро "Маяковская" в связи с репетицией парада 9 мая. Сотрудники ГИБДД просят выбирать другие маршруты.
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60
353
60
общество, москва, новый арбат
Общество, Москва, Новый Арбат
В центре Москвы пробки достигли семи баллов

"Яндекс.Карты": на дорогах в центре Москвы наблюдается плотное движение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Плотное движение наблюдается на дорогах в центре Москвы, пробки составляют 7 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Как ранее сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города из-за репетиции Парада Победы.
Серьезные затруднения наблюдаются в частности на участках Садового и Третьего транспортного колец, а также на улицах Большая Полянка, Пятницкая, Большая Лубянка, Новый Арбат, а также на всем протяжении Бульварного кольца.
Военная техника едет по Садовому кольцу на репетицию парада Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Москве началась репетиция Парада Победы
18:54
 
ОбществоМоскваНовый Арбат
 
 
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