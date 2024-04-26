https://ria.ru/20240426/probki-1942628049.html

В центре Москвы пробки достигли семи баллов

В центре Москвы пробки достигли семи баллов - РИА Новости, 26.04.2024

В центре Москвы пробки достигли семи баллов

Плотное движение наблюдается на дорогах в центре Москвы, пробки составляют 7 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:06

2024-04-26T21:06

2024-04-26T21:06

общество

москва

новый арбат

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Плотное движение наблюдается на дорогах в центре Москвы, пробки составляют 7 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Как ранее сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города из-за репетиции Парада Победы. Серьезные затруднения наблюдаются в частности на участках Садового и Третьего транспортного колец, а также на улицах Большая Полянка, Пятницкая, Большая Лубянка, Новый Арбат, а также на всем протяжении Бульварного кольца.

https://ria.ru/20240426/parad-1942589930.html

москва

новый арбат

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2024

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто в связи с репетицией парада Движение по Тверской в сторону центра Москвы перекрыто для транспорта от метро "Маяковская" в связи с репетицией парада 9 мая. Сотрудники ГИБДД просят выбирать другие маршруты. 2024-04-26T21:06 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, новый арбат