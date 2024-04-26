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Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор - РИА Новости, 26.04.2024
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19:40 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/prigovor-1942611463.html
Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор
Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор - РИА Новости, 26.04.2024
Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор
Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда смягчила наказание учителю, по вине которой два мальчика утонули в реке в Залегощенском районе:... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:40
2024-04-26T19:40
происшествия
орловская область
орел
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда смягчила наказание учителю, по вине которой два мальчика утонули в реке в Залегощенском районе: три года принудительных работ ей заменили на 2 года и 9 месяцев, сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. Ранее сообщалось, что заместитель директора школы по воспитательной работе, учительница физкультуры Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы в Орловской области получила 3 года принудительных работ за халатность, приведшую к гибели двоих школьников на реке, когда дети, оставленные без присмотра, утонули во время проведения турслета. Также ее на 2,5 года лишили права заниматься педагогической деятельностью. "По прибытию в лесной массив установили палаточный лагерь. Дети перепачкались и попросили у учителя разрешения сходить к реке помыться. Ш. разрешила и вместе с детьми из лагеря прошла к месту на берегу реки, не предназначенному для купания. Там подсудимая отошла от несовершеннолетних детей, оставив их без присмотра. В результате этого двое детей утонули, купаясь в реке", – уточнили в суде обстоятельства инцидента. По данным суда, приговор был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения. "Судебная коллегия приговор изменила, уточнила квалификацию действий Ш. и смягчила назначенное наказание в виде принудительных работ до 2 лет 9 месяцев. В остальном приговор оставлен без изменения", – говорится в сообщении. Отмечается, что отец погибших мальчиков просил назначить педагогу наказание условно. "Он указал, что Ш. принесла ему и всей семье искренние извинения, она переживала смерть его детей как свое личное большое горе… в судебном заседании он заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением", – добавили в суде.
https://ria.ru/20240419/khalatnost-1940934178.html
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происшествия, орловская область, орел
Происшествия, Орловская область, Орел
Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор

Суд смягчил приговор орловскому педагогу, по вине которой утонули два школьника

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда смягчила наказание учителю, по вине которой два мальчика утонули в реке в Залегощенском районе: три года принудительных работ ей заменили на 2 года и 9 месяцев, сообщили в пресс-службе Орловского облсуда.
Ранее сообщалось, что заместитель директора школы по воспитательной работе, учительница физкультуры Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы в Орловской области получила 3 года принудительных работ за халатность, приведшую к гибели двоих школьников на реке, когда дети, оставленные без присмотра, утонули во время проведения турслета. Также ее на 2,5 года лишили права заниматься педагогической деятельностью.
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«
"По прибытию в лесной массив установили палаточный лагерь. Дети перепачкались и попросили у учителя разрешения сходить к реке помыться. Ш. разрешила и вместе с детьми из лагеря прошла к месту на берегу реки, не предназначенному для купания. Там подсудимая отошла от несовершеннолетних детей, оставив их без присмотра. В результате этого двое детей утонули, купаясь в реке", – уточнили в суде обстоятельства инцидента.
По данным суда, приговор был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения.
«
"Судебная коллегия приговор изменила, уточнила квалификацию действий Ш. и смягчила назначенное наказание в виде принудительных работ до 2 лет 9 месяцев. В остальном приговор оставлен без изменения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что отец погибших мальчиков просил назначить педагогу наказание условно. "Он указал, что Ш. принесла ему и всей семье искренние извинения, она переживала смерть его детей как свое личное большое горе… в судебном заседании он заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением", – добавили в суде.
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