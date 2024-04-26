https://ria.ru/20240426/prigovor-1942611463.html

Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор

Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор - РИА Новости, 26.04.2024

Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда смягчила наказание учителю, по вине которой два мальчика утонули в реке в Залегощенском районе:... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:40

2024-04-26T19:40

2024-04-26T19:40

происшествия

орловская область

орел

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда смягчила наказание учителю, по вине которой два мальчика утонули в реке в Залегощенском районе: три года принудительных работ ей заменили на 2 года и 9 месяцев, сообщили в пресс-службе Орловского облсуда. Ранее сообщалось, что заместитель директора школы по воспитательной работе, учительница физкультуры Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы в Орловской области получила 3 года принудительных работ за халатность, приведшую к гибели двоих школьников на реке, когда дети, оставленные без присмотра, утонули во время проведения турслета. Также ее на 2,5 года лишили права заниматься педагогической деятельностью. "По прибытию в лесной массив установили палаточный лагерь. Дети перепачкались и попросили у учителя разрешения сходить к реке помыться. Ш. разрешила и вместе с детьми из лагеря прошла к месту на берегу реки, не предназначенному для купания. Там подсудимая отошла от несовершеннолетних детей, оставив их без присмотра. В результате этого двое детей утонули, купаясь в реке", – уточнили в суде обстоятельства инцидента. По данным суда, приговор был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения. "Судебная коллегия приговор изменила, уточнила квалификацию действий Ш. и смягчила назначенное наказание в виде принудительных работ до 2 лет 9 месяцев. В остальном приговор оставлен без изменения", – говорится в сообщении. Отмечается, что отец погибших мальчиков просил назначить педагогу наказание условно. "Он указал, что Ш. принесла ему и всей семье искренние извинения, она переживала смерть его детей как свое личное большое горе… в судебном заседании он заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением", – добавили в суде.

https://ria.ru/20240419/khalatnost-1940934178.html

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орловская область

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происшествия, орловская область, орел