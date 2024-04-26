Педагогу из Орла, по вине которой утонули два школьника, смягчили приговор
Суд смягчил приговор орловскому педагогу, по вине которой утонули два школьника
Зал суда. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда смягчила наказание учителю, по вине которой два мальчика утонули в реке в Залегощенском районе: три года принудительных работ ей заменили на 2 года и 9 месяцев, сообщили в пресс-службе Орловского облсуда.
Ранее сообщалось, что заместитель директора школы по воспитательной работе, учительница физкультуры Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы в Орловской области получила 3 года принудительных работ за халатность, приведшую к гибели двоих школьников на реке, когда дети, оставленные без присмотра, утонули во время проведения турслета. Также ее на 2,5 года лишили права заниматься педагогической деятельностью.
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"По прибытию в лесной массив установили палаточный лагерь. Дети перепачкались и попросили у учителя разрешения сходить к реке помыться. Ш. разрешила и вместе с детьми из лагеря прошла к месту на берегу реки, не предназначенному для купания. Там подсудимая отошла от несовершеннолетних детей, оставив их без присмотра. В результате этого двое детей утонули, купаясь в реке", – уточнили в суде обстоятельства инцидента.
По данным суда, приговор был обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения.
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"Судебная коллегия приговор изменила, уточнила квалификацию действий Ш. и смягчила назначенное наказание в виде принудительных работ до 2 лет 9 месяцев. В остальном приговор оставлен без изменения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что отец погибших мальчиков просил назначить педагогу наказание условно. "Он указал, что Ш. принесла ему и всей семье искренние извинения, она переживала смерть его детей как свое личное большое горе… в судебном заседании он заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением", – добавили в суде.