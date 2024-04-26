Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС
Врио главы ФТС Давыдов: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
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В качестве примера такого саботажа он привел ситуацию на пункте пропуска "Бурачки-Терехово" на российско-латвийской границе, где около 2 тысяч машин дожидаются очереди попасть в РФ. "А пропускают они - за вчерашние сутки чуть больше 100 (автомобилей). Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и "скоропорт", там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости", - отметил врио главы ФТС.
"Вот это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли", - добавил Давыдов.
По его мнению, таможенники стран Балтии и Финляндии пользуются известным методом "итальянской забастовки". "Они как бы говорят - можно ехать, но специально создают очередь. Когда у них не два сотрудника в пункте пропуска вместо двадцати, и поэтому 100 машин за сутки проезжают там, где может проехать 400. Это откровенный саботаж", - отметил врио главы ФТС.
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