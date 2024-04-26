https://ria.ru/20240426/pribaltika-1942414152.html

Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС

Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС - РИА Новости, 26.04.2024

Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС

Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил РИА Новости врио главы... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:29

2024-04-26T09:29

2024-04-26T11:31

финляндия

балтия

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руслан давыдов

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ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны. "Латвия, Литва, Эстония, Финляндия - они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди", - сказал Давыдов в кулуарах заседания. В качестве примера такого саботажа он привел ситуацию на пункте пропуска "Бурачки-Терехово" на российско-латвийской границе, где около 2 тысяч машин дожидаются очереди попасть в РФ. "А пропускают они - за вчерашние сутки чуть больше 100 (автомобилей). Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и "скоропорт", там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости", - отметил врио главы ФТС. "Вот это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли", - добавил Давыдов. По его мнению, таможенники стран Балтии и Финляндии пользуются известным методом "итальянской забастовки". "Они как бы говорят - можно ехать, но специально создают очередь. Когда у них не два сотрудника в пункте пропуска вместо двадцати, и поэтому 100 машин за сутки проезжают там, где может проехать 400. Это откровенный саботаж", - отметил врио главы ФТС.

https://ria.ru/20231116/perevozki-1909957021.html

https://ria.ru/20231216/finlyandiya-1916175023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, балтия, ташкент, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), снг, в мире