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Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС - РИА Новости, 26.04.2024
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09:29 26.04.2024 (обновлено: 11:31 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pribaltika-1942414152.html
Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС
Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС - РИА Новости, 26.04.2024
Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС
Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил РИА Новости врио главы... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:29
2024-04-26T11:31
финляндия
балтия
ташкент
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
снг
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ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны. "Латвия, Литва, Эстония, Финляндия - они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди", - сказал Давыдов в кулуарах заседания. В качестве примера такого саботажа он привел ситуацию на пункте пропуска "Бурачки-Терехово" на российско-латвийской границе, где около 2 тысяч машин дожидаются очереди попасть в РФ. "А пропускают они - за вчерашние сутки чуть больше 100 (автомобилей). Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и "скоропорт", там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости", - отметил врио главы ФТС. "Вот это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли", - добавил Давыдов. По его мнению, таможенники стран Балтии и Финляндии пользуются известным методом "итальянской забастовки". "Они как бы говорят - можно ехать, но специально создают очередь. Когда у них не два сотрудника в пункте пропуска вместо двадцати, и поэтому 100 машин за сутки проезжают там, где может проехать 400. Это откровенный саботаж", - отметил врио главы ФТС.
https://ria.ru/20231116/perevozki-1909957021.html
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финляндия, балтия, ташкент, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), снг, в мире
Финляндия, Балтия, Ташкент, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), СНГ, В мире
Страны Балтии и Финляндии саботируют грузы, заявили в ФТС

Врио главы ФТС Давыдов: страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Страны Балтии и Финляндия ведут себя безобразно, саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.
В Ташкенте в пятницу открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ под председательством российской стороны.
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"Латвия, Литва, Эстония, Финляндия - они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди", - сказал Давыдов в кулуарах заседания.
В качестве примера такого саботажа он привел ситуацию на пункте пропуска "Бурачки-Терехово" на российско-латвийской границе, где около 2 тысяч машин дожидаются очереди попасть в РФ. "А пропускают они - за вчерашние сутки чуть больше 100 (автомобилей). Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и "скоропорт", там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости", - отметил врио главы ФТС.
"Вот это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли", - добавил Давыдов.
По его мнению, таможенники стран Балтии и Финляндии пользуются известным методом "итальянской забастовки". "Они как бы говорят - можно ехать, но специально создают очередь. Когда у них не два сотрудника в пункте пропуска вместо двадцати, и поэтому 100 машин за сутки проезжают там, где может проехать 400. Это откровенный саботаж", - отметил врио главы ФТС.
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ФинляндияБалтияТашкентРуслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)СНГВ мире
 
 
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