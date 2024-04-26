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На Ставрополье загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 27.04.2024
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23:09 26.04.2024 (обновлено: 10:26 27.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pozhar-1942641574.html
На Ставрополье загорелись торговые павильоны
На Ставрополье загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 27.04.2024
На Ставрополье загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T23:09
2024-04-27T10:26
происшествия
ставропольский край
невинномысск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону. "Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.Как уточнил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале, возгорание происходит на территории торгового комплекса "Центральный". Глава города также призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту пожара в торговом комплексе. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ... В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, невинномысск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Невинномысск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье загорелись торговые павильоны

В Невыномысске загорелись торговые павильоны на площади тысяча квадратных метров

© МЧС России/TelegramМесто пожара в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. 26 апреля 2024
Место пожара в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. 26 апреля 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в торговых павильонах в Невинномысске Ставропольского края. 26 апреля 2024
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ПЯТИГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону.
«
"Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.
Как уточнил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале, возгорание происходит на территории торгового комплекса "Центральный". Глава города также призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту пожара в торговом комплексе. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ... В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
 
ПроисшествияСтавропольский крайНевинномысскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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