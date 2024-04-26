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На Ставрополье загорелись торговые павильоны

На Ставрополье загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 27.04.2024

На Ставрополье загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-26T23:09

2024-04-26T23:09

2024-04-27T10:26

происшествия

ставропольский край

невинномысск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону. "Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.Как уточнил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале, возгорание происходит на территории торгового комплекса "Центральный". Глава города также призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту пожара в торговом комплексе. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ... В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

ставропольский край

невинномысск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставропольский край, невинномысск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)