https://ria.ru/20240426/pozhar-1942641574.html
На Ставрополье загорелись торговые павильоны
На Ставрополье загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 27.04.2024
На Ставрополье загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-26T23:09
2024-04-26T23:09
2024-04-27T10:26
происшествия
ставропольский край
невинномысск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942686417_10:67:1653:991_1920x0_80_0_0_636dc072b680b32b41227333c60ae113.jpg
ПЯТИГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону. "Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.Как уточнил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале, возгорание происходит на территории торгового комплекса "Центральный". Глава города также призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту пожара в торговом комплексе. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ... В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
ставропольский край
невинномысск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942686417_245:0:1657:1059_1920x0_80_0_0_6a384848ff73ec5e370b3f4c32d1d233.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, невинномысск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Невинномысск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье загорелись торговые павильоны
В Невыномысске загорелись торговые павильоны на площади тысяча квадратных метров
ПЯТИГОРСК, 26 апр – РИА Новости. Торговые павильоны горят на площади 1 тысяча квадратных метров в городе Невыномысске в Ставропольском крае, сообщает главное управление МЧС по региону.
«
"Около 22.00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысске. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.
Как уточнил мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем Telegram-канале, возгорание происходит на территории торгового комплекса "Центральный". Глава города также призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по факту пожара в торговом комплексе. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ... В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.