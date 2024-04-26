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В Москве ликвидировали пожар в 4-этажном здании

В Москве ликвидировали пожар в 4-этажном здании - РИА Новости, 26.04.2024

В Москве ликвидировали пожар в 4-этажном здании

Спасатели ликвидировали пожар в 4-этажном здании на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:01

2024-04-26T20:01

2024-04-26T20:01

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в 4-этажном здании на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "В 19.43 огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Происходило горение личных вещей и мебели. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что около тридцати спасателей тушили пожар в четырехэтажном здании на Подъемной улице в Москве. В 19.29 мск пожар был локализован.

https://ria.ru/20231124/pozhar-1911483258.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)