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В Москве ликвидировали пожар в 4-этажном здании
В Москве ликвидировали пожар в 4-этажном здании - РИА Новости, 26.04.2024
В Москве ликвидировали пожар в 4-этажном здании
Спасатели ликвидировали пожар в 4-этажном здании на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:01
2024-04-26T20:01
2024-04-26T20:01
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в 4-этажном здании на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. "В 19.43 огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Происходило горение личных вещей и мебели. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что около тридцати спасателей тушили пожар в четырехэтажном здании на Подъемной улице в Москве. В 19.29 мск пожар был локализован.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали пожар в 4-этажном здании
На юго-востоке Москвы ликвидировали пожар в 4-этажном здании