https://ria.ru/20240426/pozhar-1942515554.html

На Кубани загорелась гостиница

На Кубани загорелась гостиница - РИА Новости, 26.04.2024

На Кубани загорелась гостиница

Пожар произошел в гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Кубани, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ситуационном центре района. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:04

2024-04-26T15:04

2024-04-26T15:17

происшествия

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел в гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Кубани, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ситуационном центре района."На данный момент нет ни погибших, ни пострадавших. Сгорела полностью гостиница "Аква Вилла" и хозпостройки", - сообщили в центре.По данным краевого ГУ МЧС, речь идет о гостевом доме в микрорайоне Широкая Щель поселка Пляхо. В 14.29 спасатели ликвидировали открытое горение. Причины пожара устанавливаются.

https://ria.ru/20240425/pozhary-1942253359.html

туапсинский район

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2024

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происшествия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)