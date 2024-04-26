https://ria.ru/20240426/pozhar-1942515554.html
На Кубани загорелась гостиница
На Кубани загорелась гостиница - РИА Новости, 26.04.2024
На Кубани загорелась гостиница
Пожар произошел в гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Кубани, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ситуационном центре района. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:04
2024-04-26T15:04
2024-04-26T15:17
происшествия
туапсинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Пожар произошел в гостинице "Аква Вила" в Туапсинском районе Кубани, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в ситуационном центре района."На данный момент нет ни погибших, ни пострадавших. Сгорела полностью гостиница "Аква Вилла" и хозпостройки", - сообщили в центре.По данным краевого ГУ МЧС, речь идет о гостевом доме в микрорайоне Широкая Щель поселка Пляхо. В 14.29 спасатели ликвидировали открытое горение. Причины пожара устанавливаются.
https://ria.ru/20240425/pozhary-1942253359.html
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани загорелась гостиница
В Туапсинском районе Кубани загорелась гостинице, погибших и пострадавших нет