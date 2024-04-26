Путин в поздравлении Киселеву с 70-летием оценил проделанную работу
Путин в поздравлении Киселеву отметил, что его работа достойна уважения
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев . Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с юбилеем генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву оценил его работу, отметив, что она достойна уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с 70-летием... Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал Дмитрию Киселеву здоровья и реализации намеченных планов.
Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".
Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".
Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.