https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942507787.html

Путин в поздравлении Киселеву с 70-летием оценил проделанную работу

Путин в поздравлении Киселеву с 70-летием оценил проделанную работу - РИА Новости, 26.04.2024

Путин в поздравлении Киселеву с 70-летием оценил проделанную работу

Президент России Владимир Путин в поздравлении с юбилеем генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:44

2024-04-26T14:44

2024-04-26T14:53

владимир путин

общество

россия

москва

дмитрий киселев

санкт-петербургский государственный университет

вгтрк

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с юбилеем генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву оценил его работу, отметив, что она достойна уважения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 70-летием... Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", - говорится в поздравлении.Президент пожелал Дмитрию Киселеву здоровья и реализации намеченных планов.Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942025722.html

https://radiosputnik.ru/20240426/kiselev-1942488524.html

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владимир путин, общество, россия, москва, дмитрий киселев, санкт-петербургский государственный университет, вгтрк, общество русской словесности