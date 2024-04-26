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Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года - РИА Новости, 26.04.2024
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16:24 26.04.2024 (обновлено: 16:32 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года - РИА Новости, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
Температура летом 2024 года в России прогнозируется около и выше климатической нормы, холодным оно не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:24
2024-04-26T16:32
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура летом 2024 года в России прогнозируется около и выше климатической нормы, холодным оно не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето повсеместное", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. Он отметил, что спрогнозировать, насколько сильно погода летом будет выше нормы, пока невозможно. По его словам, в северных регионах температура будет преимущественно выше нормы, а на остальной территории России – близко к норме.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года

Вильфанд: температура летом 2024 года в России ожидается около и выше нормы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура летом 2024 года в России прогнозируется около и выше климатической нормы, холодным оно не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В целом лето прогнозируется около и выше нормы. Не холодное лето повсеместное", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Он отметил, что спрогнозировать, насколько сильно погода летом будет выше нормы, пока невозможно. По его словам, в северных регионах температура будет преимущественно выше нормы, а на остальной территории России – близко к норме.
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ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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