https://ria.ru/20240426/podtyazhka_litsa-1942396927.html

Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла

Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла - РИА Новости, 26.04.2024

Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла

Жительница Владивостока, впавшая в кому после плановой операции в местной больнице, скончалась, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T04:55

2024-04-26T04:55

2024-04-26T05:42

владивосток

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Жительница Владивостока, впавшая в кому после плановой операции в местной больнице, скончалась, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока. В региональном главке СК сообщали, что местная жительница 10 апреля обратилась в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" для проведения плановой операции, после "в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы". Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"."Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20240419/khirurg-1940929476.html

https://ria.ru/20240325/bad-1935584192.html

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россия

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владивосток, происшествия, россия, приморский край