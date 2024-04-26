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Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла - РИА Новости, 26.04.2024
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04:55 26.04.2024 (обновлено: 05:42 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/podtyazhka_litsa-1942396927.html
Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла
Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла - РИА Новости, 26.04.2024
Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла
Жительница Владивостока, впавшая в кому после плановой операции в местной больнице, скончалась, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:55
2024-04-26T05:42
владивосток
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Жительница Владивостока, впавшая в кому после плановой операции в местной больнице, скончалась, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока. В региональном главке СК сообщали, что местная жительница 10 апреля обратилась в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" для проведения плановой операции, после "в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы". Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".&quot;Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20240419/khirurg-1940929476.html
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владивосток, происшествия, россия, приморский край
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край
Впавшая в кому после подтяжки лица жительница Владивостока умерла

Во Владивостоке умерла женщина, впавшая в кому после операции по подтяжке лица

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Жительница Владивостока, впавшая в кому после плановой операции в местной больнице, скончалась, сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморья.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что 58-летняя женщина во Владивостоке сделала в больнице круговую подтяжку, после чего впала в кому из-за анафилактического шока. В региональном главке СК сообщали, что местная жительница 10 апреля обратилась в ГБУЗ "Краевая клиническая больница №2" для проведения плановой операции, после "в результате действий работников медицинского учреждения у женщины развилось жизнеугрожающее состояние комы". Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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«

"Вчера женщина умерла. По результатам вскрытия будет назначена комиссионная экспертиза", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.
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