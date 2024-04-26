https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942578090.html

Более 330 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье

Более 330 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024

Более 330 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье продолжается работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, с начала этого года РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:13

2024-04-26T18:13

2024-04-26T18:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

химки

владислав гордиенко

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье продолжается работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, с начала этого года удалось ликвидировать 334 таких объекта, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "В первом квартале 2024 года совместными усилиями удалось добиться значительных успехов – было ликвидировано 334 объекта, в том числе 244 объекта (73%) достроено и приведено в соответствие установленным требованиям, 90 объектов (27%) снесено", - сказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Значительных результатов по ликвидации удалось достичь в Химках (52 объекта), Раменском (22 объекта), Мытищах (20 объектов), Дмитровском (18 объектов) и Ступине (17 объектов). Гордиенко отметил, что большую долю объектов, по которым была проведена работа в первые три месяца текущего года, составили самовольно возведенные строения – 62% от общего количества. Самострои могут представлять серьезную угрозу, так как они возводятся без соответствующей документации, без надзора и экспертиз. Он добавил, что за шесть лет в Подмосковье ликвидировали 6,6 тысячи объектов. В планах еще 3,6 тысячи объектов, по которым продолжаются необходимые мероприятия для достроя, приведения в соответствия или сноса. Кроме того, с помощью активистов портала "Добродел" выявлено 1417 объектов, из которых 51% уже ликвидирован.

https://ria.ru/20240424/zhkkh-1942107541.html

московская область (подмосковье)

раменское

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменское, химки, владислав гордиенко