https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942578090.html
Более 330 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье
Более 330 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
Более 330 объектов незавершенного строительства ликвидировали в Подмосковье
В Подмосковье продолжается работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, с начала этого года РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:13
2024-04-26T18:13
2024-04-26T18:13
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье продолжается работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, с начала этого года удалось ликвидировать 334 таких объекта, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "В первом квартале 2024 года совместными усилиями удалось добиться значительных успехов – было ликвидировано 334 объекта, в том числе 244 объекта (73%) достроено и приведено в соответствие установленным требованиям, 90 объектов (27%) снесено", - сказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Значительных результатов по ликвидации удалось достичь в Химках (52 объекта), Раменском (22 объекта), Мытищах (20 объектов), Дмитровском (18 объектов) и Ступине (17 объектов). Гордиенко отметил, что большую долю объектов, по которым была проведена работа в первые три месяца текущего года, составили самовольно возведенные строения – 62% от общего количества. Самострои могут представлять серьезную угрозу, так как они возводятся без соответствующей документации, без надзора и экспертиз. Он добавил, что за шесть лет в Подмосковье ликвидировали 6,6 тысячи объектов. В планах еще 3,6 тысячи объектов, по которым продолжаются необходимые мероприятия для достроя, приведения в соответствия или сноса. Кроме того, с помощью активистов портала "Добродел" выявлено 1417 объектов, из которых 51% уже ликвидирован.
https://ria.ru/20240424/zhkkh-1942107541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), раменское, химки, владислав гордиенко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменское, Химки, Владислав Гордиенко
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье продолжается работа по выявлению, приведению в соответствие и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, с начала этого года удалось ликвидировать 334 таких объекта, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
"В первом квартале 2024 года совместными усилиями удалось добиться значительных успехов – было ликвидировано 334 объекта, в том числе 244 объекта (73%) достроено и приведено в соответствие установленным требованиям, 90 объектов (27%) снесено", - сказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба.
Значительных результатов по ликвидации удалось достичь в Химках (52 объекта), Раменском (22 объекта), Мытищах (20 объектов), Дмитровском (18 объектов) и Ступине (17 объектов).
Гордиенко отметил, что большую долю объектов, по которым была проведена работа в первые три месяца текущего года, составили самовольно возведенные строения – 62% от общего количества. Самострои могут представлять серьезную угрозу, так как они возводятся без соответствующей документации, без надзора и экспертиз.
Он добавил, что за шесть лет в Подмосковье ликвидировали 6,6 тысячи объектов. В планах еще 3,6 тысячи объектов, по которым продолжаются необходимые мероприятия для достроя, приведения в соответствия или сноса. Кроме того, с помощью активистов портала "Добродел" выявлено 1417 объектов, из которых 51% уже ликвидирован.