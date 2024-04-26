https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942560407.html

Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья"

Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья" - РИА Новости, 26.04.2024

Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья"

Объект культурного наследия главный дом "Усадьбы В. А. Пашково "Крекшино", расположенный в Москве, сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья", сообщает... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:46

2024-04-26T17:46

2024-04-26T17:46

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Объект культурного наследия главный дом "Усадьбы В. А. Пашково "Крекшино", расположенный в Москве, сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Здание было построено в конце XIX – начала XX веков в поселке Совхоза Крекшино. Усадьбу арендовал "Специализированный застройщик "Большие Мытищи" по начальной цене предложения более чем за 545,8 тысячи рублей. Сейчас эта двухэтажная каменная усадьба находится в руинированном состоянии, обрушены крыши и перекрытия. "Это был единственный участник аукциона. Дворянское гнездо ему предстоит отреставрировать и выполнить благоустройство территории в течении семи лет. В целом же, срок аренды областной программы составляет 49 лет", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что первые семь лет инвестор будет платить арендную ставку в размере, установленном по итогам торгов, а после проведения обязательных реставрационных работ, ставка будет установлена в размере 1 рубль за квадратный метр. Данная программа стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2013 году для привлечения инвесторов для восстановления исторических объектов.

https://radiosputnik.ru/20240426/zhile-1942493367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев