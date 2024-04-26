Рейтинг@Mail.ru
Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья" - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:46 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942560407.html
Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья"
Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья" - РИА Новости, 26.04.2024
Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья"
Объект культурного наследия главный дом "Усадьбы В. А. Пашково "Крекшино", расположенный в Москве, сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья", сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:46
2024-04-26T17:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942565736_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_3b0f98f2f2b947845994a5ec1bb55f42.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Объект культурного наследия главный дом "Усадьбы В. А. Пашково "Крекшино", расположенный в Москве, сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Здание было построено в конце XIX – начала XX веков в поселке Совхоза Крекшино. Усадьбу арендовал "Специализированный застройщик "Большие Мытищи" по начальной цене предложения более чем за 545,8 тысячи рублей. Сейчас эта двухэтажная каменная усадьба находится в руинированном состоянии, обрушены крыши и перекрытия. "Это был единственный участник аукциона. Дворянское гнездо ему предстоит отреставрировать и выполнить благоустройство территории в течении семи лет. В целом же, срок аренды областной программы составляет 49 лет", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что первые семь лет инвестор будет платить арендную ставку в размере, установленном по итогам торгов, а после проведения обязательных реставрационных работ, ставка будет установлена в размере 1 рубль за квадратный метр. Данная программа стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2013 году для привлечения инвесторов для восстановления исторических объектов.
https://radiosputnik.ru/20240426/zhile-1942493367.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942565736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_78b1ebc61feb16f819f64285cd2a4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев

Уникальную усадьбу сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья"

© Фото : министерство имущественных отношений Московской областиУсадьба В.А. Пашкова "Крекшино", главный дом, конец XIX – начало XX века, расположенный в поселке совхоза Крекшино в Москве
Усадьба В.А. Пашкова Крекшино, главный дом, конец XIX – начало XX века, расположенный в поселке совхоза Крекшино в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : министерство имущественных отношений Московской области
Усадьба В.А. Пашкова "Крекшино", главный дом, конец XIX – начало XX века, расположенный в поселке совхоза Крекшино в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Объект культурного наследия главный дом "Усадьбы В. А. Пашково "Крекшино", расположенный в Москве, сдали в аренду по программе "Усадьбы Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Здание было построено в конце XIX – начала XX веков в поселке Совхоза Крекшино. Усадьбу арендовал "Специализированный застройщик "Большие Мытищи" по начальной цене предложения более чем за 545,8 тысячи рублей. Сейчас эта двухэтажная каменная усадьба находится в руинированном состоянии, обрушены крыши и перекрытия.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Подмосковье свыше 760 детей-сирот получат жилье в этом году
13:41
"Это был единственный участник аукциона. Дворянское гнездо ему предстоит отреставрировать и выполнить благоустройство территории в течении семи лет. В целом же, срок аренды областной программы составляет 49 лет", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что первые семь лет инвестор будет платить арендную ставку в размере, установленном по итогам торгов, а после проведения обязательных реставрационных работ, ставка будет установлена в размере 1 рубль за квадратный метр.
Данная программа стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2013 году для привлечения инвесторов для восстановления исторических объектов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала