https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942486907.html
Детям-сиротам увеличили срок выдачи жилищных сертификатов в Подмосковье
Детям-сиротам увеличили срок выдачи жилищных сертификатов в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
Детям-сиротам увеличили срок выдачи жилищных сертификатов в Подмосковье
Детям-сиротам Подмосковья продлили срок выдачи жилищного сертификата на покупку квартиры, раньше его можно было получить с 1 января по 1 ноября, а теперь срок... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:19
2024-04-26T13:19
2024-04-26T13:19
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московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Детям-сиротам Подмосковья продлили срок выдачи жилищного сертификата на покупку квартиры, раньше его можно было получить с 1 января по 1 ноября, а теперь срок выдачи продлили до 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Раньше жилсертификат можно было получить с 1 января по 1 ноября, теперь срок выдачи продлили до 16 декабря. Таким образом те, у кого день рождения до 16 декабря, смогут стать обладателями сертификата. Такую меру поддержки могут получить дети-сироты только с 18 лет", - говорится в сообщении. Дети-сироты, которые переехали в Московскую область и которым по законодательству положено жилье, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру. Теперь у них будет выбор. Ранее первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева сообщала, что в 2024 году планируется обеспечить жильем свыше 760 детей-сирот. В бюджете на эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Кроме того, в ведомстве напомнили, что Подмосковье является единственным регионом в РФ, в котором выдают жилищные сертификаты с 18 лет. Так как на федеральном уровне их выдают с 23 лет.
https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942106760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье, сироты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Жилье, Сироты
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Детям-сиротам Подмосковья продлили срок выдачи жилищного сертификата на покупку квартиры, раньше его можно было получить с 1 января по 1 ноября, а теперь срок выдачи продлили до 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Раньше жилсертификат можно было получить с 1 января по 1 ноября, теперь срок выдачи продлили до 16 декабря. Таким образом те, у кого день рождения до 16 декабря, смогут стать обладателями сертификата. Такую меру поддержки могут получить дети-сироты только с 18 лет", - говорится в сообщении.
Дети-сироты, которые переехали в Московскую область и которым по законодательству положено жилье, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру. Теперь у них будет выбор.
Ранее первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева
сообщала, что в 2024 году планируется обеспечить жильем свыше 760 детей-сирот. В бюджете на эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что Подмосковье является единственным регионом в РФ
, в котором выдают жилищные сертификаты с 18 лет. Так как на федеральном уровне их выдают с 23 лет.