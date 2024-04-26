https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942486907.html

Детям-сиротам увеличили срок выдачи жилищных сертификатов в Подмосковье

Детям-сиротам увеличили срок выдачи жилищных сертификатов в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024

Детям-сиротам увеличили срок выдачи жилищных сертификатов в Подмосковье

Детям-сиротам Подмосковья продлили срок выдачи жилищного сертификата на покупку квартиры, раньше его можно было получить с 1 января по 1 ноября, а теперь срок... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:19

2024-04-26T13:19

2024-04-26T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

жилье

сироты

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Детям-сиротам Подмосковья продлили срок выдачи жилищного сертификата на покупку квартиры, раньше его можно было получить с 1 января по 1 ноября, а теперь срок выдачи продлили до 16 декабря, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Раньше жилсертификат можно было получить с 1 января по 1 ноября, теперь срок выдачи продлили до 16 декабря. Таким образом те, у кого день рождения до 16 декабря, смогут стать обладателями сертификата. Такую меру поддержки могут получить дети-сироты только с 18 лет", - говорится в сообщении. Дети-сироты, которые переехали в Московскую область и которым по законодательству положено жилье, также смогут получить сертификат. Ранее они могли получить только квартиру. Теперь у них будет выбор. Ранее первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева сообщала, что в 2024 году планируется обеспечить жильем свыше 760 детей-сирот. В бюджете на эти цели предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Кроме того, в ведомстве напомнили, что Подмосковье является единственным регионом в РФ, в котором выдают жилищные сертификаты с 18 лет. Так как на федеральном уровне их выдают с 23 лет.

https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942106760.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, жилье, сироты