https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942481983.html

Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье

Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024

Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье

В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:00

2024-04-26T13:00

2024-04-26T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

луховицы

зарайск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/40/1492684073_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_1a1e46efead103b7210687722b9a6156.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Весенне-полевые работы в регионе уже стартовали. Всего в 2024 году запланировано засеять более 274 тысяч гектаров. В Подмосковье посадят кукурузу, сою, картофель, горох, ячмень, капусту, пшеницу и другие культуры средней полосы", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что по зерновым культурам, кукурузе и сое преобладает семенной материал отечественной селекции. К яровому севу приступили 10 муниципальных образований Московской области. Среди них: Луховицы, Серпухов, Серебряные Пруды, Мытищи, Кашира, Зарайск. Среди лидеров по наибольшей площади посева оказались – Зарайск (1015 гектаров), Луховицы (650 гектаров) и Серебряные Пруды (650 гектаров).

https://ria.ru/20240424/pozhary-1942142511.html

московская область (подмосковье)

луховицы

зарайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), луховицы, зарайск