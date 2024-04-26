Рейтинг@Mail.ru
Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:00 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942481983.html
Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье
Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье
В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:00
2024-04-26T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
луховицы
зарайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/40/1492684073_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_1a1e46efead103b7210687722b9a6156.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Весенне-полевые работы в регионе уже стартовали. Всего в 2024 году запланировано засеять более 274 тысяч гектаров. В Подмосковье посадят кукурузу, сою, картофель, горох, ячмень, капусту, пшеницу и другие культуры средней полосы", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что по зерновым культурам, кукурузе и сое преобладает семенной материал отечественной селекции. К яровому севу приступили 10 муниципальных образований Московской области. Среди них: Луховицы, Серпухов, Серебряные Пруды, Мытищи, Кашира, Зарайск. Среди лидеров по наибольшей площади посева оказались – Зарайск (1015 гектаров), Луховицы (650 гектаров) и Серебряные Пруды (650 гектаров).
https://ria.ru/20240424/pozhary-1942142511.html
московская область (подмосковье)
луховицы
зарайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149268/40/1492684073_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3db7fbdb227849e60ad1d7d3d7121805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), луховицы, зарайск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Зарайск

Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная и весенние полевые работы на полях.
Посевная и весенние полевые работы на полях. - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Посевная и весенние полевые работы на полях.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Весенне-полевые работы в регионе уже стартовали. Всего в 2024 году запланировано засеять более 274 тысяч гектаров. В Подмосковье посадят кукурузу, сою, картофель, горох, ячмень, капусту, пшеницу и другие культуры средней полосы", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Воробьев: наибольшее число пожаров случается в Балашихе и Воскресенске
24 апреля, 20:13
Он отметил, что по зерновым культурам, кукурузе и сое преобладает семенной материал отечественной селекции.
К яровому севу приступили 10 муниципальных образований Московской области. Среди них: Луховицы, Серпухов, Серебряные Пруды, Мытищи, Кашира, Зарайск.
Среди лидеров по наибольшей площади посева оказались – Зарайск (1015 гектаров), Луховицы (650 гектаров) и Серебряные Пруды (650 гектаров).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыЗарайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала