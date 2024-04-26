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Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье
Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
Порядка трех тысяч гектаров яровых культур посеяли в Подмосковье
В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:00
2024-04-26T13:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Весенне-полевые работы в регионе уже стартовали. Всего в 2024 году запланировано засеять более 274 тысяч гектаров. В Подмосковье посадят кукурузу, сою, картофель, горох, ячмень, капусту, пшеницу и другие культуры средней полосы", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что по зерновым культурам, кукурузе и сое преобладает семенной материал отечественной селекции. К яровому севу приступили 10 муниципальных образований Московской области. Среди них: Луховицы, Серпухов, Серебряные Пруды, Мытищи, Кашира, Зарайск. Среди лидеров по наибольшей площади посева оказались – Зарайск (1015 гектаров), Луховицы (650 гектаров) и Серебряные Пруды (650 гектаров).
https://ria.ru/20240424/pozhary-1942142511.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), луховицы, зарайск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Зарайск
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Подмосковье начался сев яровых культур, уже высажено порядка 3 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, гороха, рапса и кормовых трав, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Весенне-полевые работы в регионе уже стартовали. Всего в 2024 году запланировано засеять более 274 тысяч гектаров. В Подмосковье посадят кукурузу, сою, картофель, горох, ячмень, капусту, пшеницу и другие культуры средней полосы", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что по зерновым культурам, кукурузе и сое преобладает семенной материал отечественной селекции.
К яровому севу приступили 10 муниципальных образований Московской области. Среди них: Луховицы
, Серпухов
, Серебряные Пруды, Мытищи
, Кашира
, Зарайск
.
Среди лидеров по наибольшей площади посева оказались – Зарайск (1015 гектаров), Луховицы (650 гектаров) и Серебряные Пруды (650 гектаров).