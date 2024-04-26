https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942453788.html
Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье
Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье
На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:53
2024-04-26T11:53
2024-04-26T11:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
скорая помощь
алексей сапанюк
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Одними из первых на место происшествия приезжают сотрудники скорой помощи. При этом во время работы они могут столкнуться с агрессией. Поэтому мы ввели в работу тревожную кнопку на планшетах, которые всегда под рукой у бригад", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что при нажатии сигнал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел Станции скорой помощи. Затем диспетчер принимает вызов и передает его в полицию для реагирования. На данный момент случаев использования тревожной кнопки не зафиксировано. В прошлом году, чтобы дополнительно защитить жизнь и здоровье бригад скорой помощи, их застраховали.
https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942032811.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), скорая помощь, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), скорая помощь, Алексей Сапанюк
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Одними из первых на место происшествия приезжают сотрудники скорой помощи. При этом во время работы они могут столкнуться с агрессией. Поэтому мы ввели в работу тревожную кнопку на планшетах, которые всегда под рукой у бригад", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что при нажатии сигнал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел Станции скорой помощи. Затем диспетчер принимает вызов и передает его в полицию для реагирования.
На данный момент случаев использования тревожной кнопки не зафиксировано.
В прошлом году, чтобы дополнительно защитить жизнь и здоровье бригад скорой помощи
, их застраховали.