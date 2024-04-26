https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942453788.html

Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье

Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024

Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье

На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:53

2024-04-26T11:53

2024-04-26T11:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

скорая помощь

алексей сапанюк

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Одними из первых на место происшествия приезжают сотрудники скорой помощи. При этом во время работы они могут столкнуться с агрессией. Поэтому мы ввели в работу тревожную кнопку на планшетах, которые всегда под рукой у бригад", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что при нажатии сигнал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел Станции скорой помощи. Затем диспетчер принимает вызов и передает его в полицию для реагирования. На данный момент случаев использования тревожной кнопки не зафиксировано. В прошлом году, чтобы дополнительно защитить жизнь и здоровье бригад скорой помощи, их застраховали.

https://ria.ru/20240424/podmoskove-1942032811.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), скорая помощь, алексей сапанюк