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Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
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Новости Подмосковья
 
11:53 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/podmoskove-1942453788.html
Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье
Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 26.04.2024
Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье
На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:53
2024-04-26T11:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
скорая помощь
алексей сапанюк
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Одними из первых на место происшествия приезжают сотрудники скорой помощи. При этом во время работы они могут столкнуться с агрессией. Поэтому мы ввели в работу тревожную кнопку на планшетах, которые всегда под рукой у бригад", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что при нажатии сигнал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел Станции скорой помощи. Затем диспетчер принимает вызов и передает его в полицию для реагирования. На данный момент случаев использования тревожной кнопки не зафиксировано. В прошлом году, чтобы дополнительно защитить жизнь и здоровье бригад скорой помощи, их застраховали.
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московская область (подмосковье), скорая помощь, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), скорая помощь, Алексей Сапанюк

Тревожная кнопка появилась на планшетах бригад скорой помощи в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На планшетах подмосковных бригад скорой помощи начала работать тревожная кнопка, которая позволяет медикам отправить сигнал о помощи в случае опасной ситуации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Одними из первых на место происшествия приезжают сотрудники скорой помощи. При этом во время работы они могут столкнуться с агрессией. Поэтому мы ввели в работу тревожную кнопку на планшетах, которые всегда под рукой у бригад", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что при нажатии сигнал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел Станции скорой помощи. Затем диспетчер принимает вызов и передает его в полицию для реагирования.
На данный момент случаев использования тревожной кнопки не зафиксировано.
В прошлом году, чтобы дополнительно защитить жизнь и здоровье бригад скорой помощи, их застраховали.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)скорая помощьАлексей Сапанюк
 
 
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