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Решения по поддержке многодетных отцов еще не приняты, сообщил Котяков
Решения по поддержке многодетных отцов еще не приняты, сообщил Котяков - РИА Новости, 26.04.2024
Решения по поддержке многодетных отцов еще не приняты, сообщил Котяков
Решений по мерам поддержки многодетных отцов в России пока не принято, имеющиеся предложения пока не вылились в согласованную инициативу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:08
2024-04-26T06:08
2024-04-26T06:08
россия
антон котяков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решений по мерам поддержки многодетных отцов в России пока не принято, имеющиеся предложения пока не вылились в согласованную инициативу, рассказал РИА Новости министр труда РФ Антон Котяков. "Сегодня вообще обсуждается вопрос многодетных семей. Этот вопрос является приоритетным в нашей политике. Вы же видите, что у нас и Год семьи в этом году объявлен, особенно приоритетна многодетность. Поэтому сейчас совместно с коллегами из регионов у нас сформирован целый план реализации мероприятий, в том числе обсуждение возможных предложений", - сказал министр. Он отметил, что предложения по мерам поддержки многодетных отцов на сегодняшний день есть, но они пока не вылились в согласованную инициативу. "Решений пока по ним не принято", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, какие могут быть введены меры поддержки многодетных отцов.
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россия, антон котяков
Решения по поддержке многодетных отцов еще не приняты, сообщил Котяков
Котяков: решения по мерам поддержки многодетных отцов пока не приняты
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Решений по мерам поддержки многодетных отцов в России пока не принято, имеющиеся предложения пока не вылились в согласованную инициативу, рассказал РИА Новости министр труда РФ Антон Котяков.
«
"Сегодня вообще обсуждается вопрос многодетных семей. Этот вопрос является приоритетным в нашей политике. Вы же видите, что у нас и Год семьи в этом году объявлен, особенно приоритетна многодетность. Поэтому сейчас совместно с коллегами из регионов у нас сформирован целый план реализации мероприятий, в том числе обсуждение возможных предложений", - сказал министр.
Он отметил, что предложения по мерам поддержки многодетных отцов на сегодняшний день есть, но они пока не вылились в согласованную инициативу.
"Решений пока по ним не принято", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, какие могут быть введены меры поддержки многодетных отцов.