https://ria.ru/20240426/pentagon-1942622769.html
Остин подтвердил выделение шести миллиардов долларов на вооружение для ВСУ
Остин подтвердил выделение шести миллиардов долларов на вооружение для ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
Остин подтвердил выделение шести миллиардов долларов на вооружение для ВСУ
Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил планы заказать для Украины новые вооружения на шесть миллиардов долларов. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:32
2024-04-26T20:32
2024-04-26T20:34
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил планы заказать для Украины новые вооружения на шесть миллиардов долларов. "Я также рад объявить сегодня о выделении дополнительных 6 миллиардов долларов в рамках нашей инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые позволят нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности", - сказал он после встречи стран-доноров военной помощи киевскому режиму. Заказ стал крупнейшим американским пакетом помощи Киеву, добавил Остин. По словам шефа Пентагона, он включает боеприпасы для систем ПВО, средства борьбы с БПЛА, "значительные объемы" артиллерийских боеприпасов и ракет класса "воздух-земля". Как ожидается, исполнение заказа займет несколько лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html
https://ria.ru/20231120/resursy-1910675807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, космос - риа наука, украина, россия, киев, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Россия, Киев, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Остин подтвердил выделение шести миллиардов долларов на вооружение для ВСУ
Шеф Пентагона подтвердил планы заказать для Украины новые вооружения на $6 млрд
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил планы заказать для Украины новые вооружения на шесть миллиардов долларов.
"Я также рад объявить сегодня о выделении дополнительных 6 миллиардов долларов в рамках нашей инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые позволят нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности", - сказал он после встречи стран-доноров военной помощи киевскому режиму.
Заказ стал крупнейшим американским пакетом помощи Киеву, добавил Остин.
По словам шефа Пентагона, он включает боеприпасы для систем ПВО, средства борьбы с БПЛА, "значительные объемы" артиллерийских боеприпасов и ракет класса "воздух-земля".
Как ожидается, исполнение заказа займет несколько лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.