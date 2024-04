https://ria.ru/20240426/pentagon-1942391997.html

СМИ: в Пентагоне проговорились о провале своего оружия на Украине

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Заместитель главы Пентагона Ллойда Остина Билл Лаплант признал провал поставленного США на Украину оружия, речь может идти об "умных" бомбах GLSDB, пишет издание The War Zone.Автор статьи обратил внимание на высказывания Лапланта, заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению, во время его выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в среду.В частности, чиновник заявил, что поставленные Киеву боеприпасы класса "воздух-земля", переделанные для наземного запуска, плохо зарекомендовал себя из-за работы российской РЭБ и других факторов, из-за чего ВСУ отказались от их использования. При этом конкретное название боеприпаса он не уточнил."Хотя название и не указано, GLSDB, как известно, является единственной системой вооружения, которую Украина получила из Соединенных Штатов и которая соответствует полному описанию от Лапланта", — указывает The War Zone, добавляя, что речь могла идти и о вооружении, про поставки которого публично не объявлялось.Как отметил Лаплант, США отправили данные боеприпасы наземного базирования украинцам, однако они оказались неэффективны."Они не сработали по нескольким причинам, включая электромагнитные помехи (РЭБ. – ред.), <…> тактику и материальное обеспечение <…> И происходит следующее: когда вы отправляете что-то <…> и оно не срабатывает, они (ВСУ – Прим. ред.) пробуют это три раза, а затем просто отказываются от этого", – объяснил замглавы Пентагона.Как отмечает The War Zone, хотя Лаплант не раскрыл подробности об источнике электромагнитных помех, уже давно появляются сообщения о том, что российские средства РЭБ препятствуют использованию Украиной западных высокоточных боеприпасов наземного и воздушного базирования.При этом ситуация, в случае если замминистра обороны США действительно говорил о GLSDB и об их уязвимости перед российскими средствами РЭБ, может иметь более широкие последствия: воздушный вариант этой бомбы, SDB, находится на вооружении американской армии в очень больших количествах, кроме того, они имеются в армиях значительного числа других стран.В начале года бывшая на тот момент замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути. Пентагон тогда подтвердил намерение передать Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но отказался назвать сроки. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, российская система ПВО сможет справиться со снарядами GLSDB.GLSDB — совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с реактивных систем залпового огня HIMARS. О включении GLSDB в один из пакетов военной помощи Киеву было объявлено еще в начале 2023 года.

