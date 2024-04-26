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Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество" - РИА Новости, 26.04.2024
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18:59 26.04.2024
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Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество"
Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество" - РИА Новости, 26.04.2024
Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество"
В Орловской области открылся первый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес", целью... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:59
2024-04-26T18:59
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Орловской области открылся первый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес", целью проекта является создание инфраструктуры для реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей, сообщает пресс-служба правительства области. Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области совместно с Ассоциацией "Орловское Качество" провел серьезную работу по отбору предпринимателей, чья продукция будет представлена в магазине. "Целью данного проекта является создание инфраструктуры для популяризации и реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей. Особенно тех, которые не имеют выхода в крупные торговые сети. Они, как правило, представлены на ярмарках выходного дня", - сказала председатель совета Кластера Татьяна Куницына, ее слова приводит пресс-служба. Она считает, что проект позволит обеспечить местные предприятия каналом сбыта качественной продукции и представить потребителю брендовый объект Орловской области как визитную карточку. Развитие проекта стало возможным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество"

© Фото : Орловская область/TelegramПервый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес" в Орловской области
Первый торговый павильон региональной сети Орловское Качество при поддержке правительства региона и центра Мой бизнес в Орловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Орловская область/Telegram
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Орловской области открылся первый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес", целью проекта является создание инфраструктуры для реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей, сообщает пресс-служба правительства области.
Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области совместно с Ассоциацией "Орловское Качество" провел серьезную работу по отбору предпринимателей, чья продукция будет представлена в магазине.
© Фото : Орловская область/TelegramПервый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес" в Орловской области
Первый торговый павильон региональной сети Орловское Качество при поддержке правительства региона и центра Мой бизнес в Орловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Орловская область/Telegram
Первый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес" в Орловской области
"Целью данного проекта является создание инфраструктуры для популяризации и реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей. Особенно тех, которые не имеют выхода в крупные торговые сети. Они, как правило, представлены на ярмарках выходного дня", - сказала председатель совета Кластера Татьяна Куницына, ее слова приводит пресс-служба.
Она считает, что проект позволит обеспечить местные предприятия каналом сбыта качественной продукции и представить потребителю брендовый объект Орловской области как визитную карточку.
Развитие проекта стало возможным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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