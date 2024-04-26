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Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество"
Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество" - РИА Новости, 26.04.2024
Открыт первый розничный торговый павильон сети "Орловское Качество"
В Орловской области открылся первый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес", целью... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:59
2024-04-26T18:59
2024-04-26T18:59
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Орловской области открылся первый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес", целью проекта является создание инфраструктуры для реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей, сообщает пресс-служба правительства области. Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области совместно с Ассоциацией "Орловское Качество" провел серьезную работу по отбору предпринимателей, чья продукция будет представлена в магазине. "Целью данного проекта является создание инфраструктуры для популяризации и реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей. Особенно тех, которые не имеют выхода в крупные торговые сети. Они, как правило, представлены на ярмарках выходного дня", - сказала председатель совета Кластера Татьяна Куницына, ее слова приводит пресс-служба. Она считает, что проект позволит обеспечить местные предприятия каналом сбыта качественной продукции и представить потребителю брендовый объект Орловской области как визитную карточку. Развитие проекта стало возможным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , орловская область, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Орловская область, Россия
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Орловской области открылся первый торговый павильон региональной сети "Орловское Качество" при поддержке правительства региона и центра "Мой бизнес", целью проекта является создание инфраструктуры для реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей, сообщает пресс-служба правительства области.
Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности Орловской области совместно с Ассоциацией "Орловское Качество" провел серьезную работу по отбору предпринимателей, чья продукция будет представлена в магазине.
"Целью данного проекта является создание инфраструктуры для популяризации и реализации качественной продукции орловских товаропроизводителей. Особенно тех, которые не имеют выхода в крупные торговые сети. Они, как правило, представлены на ярмарках выходного дня", - сказала председатель совета Кластера Татьяна Куницына, ее слова приводит пресс-служба.
Она считает, что проект позволит обеспечить местные предприятия каналом сбыта качественной продукции и представить потребителю брендовый объект Орловской области
как визитную карточку.
Развитие проекта стало возможным в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.