https://ria.ru/20240426/ozon-1942423278.html

ФАС обязала Ozon изменить оферту

ФАС обязала Ozon изменить оферту - РИА Новости, 26.04.2024

ФАС обязала Ozon изменить оферту

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:06

2024-04-26T10:06

2024-04-26T10:06

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ozon

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции, сообщает служба. Отмечается, что на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса - речь идет о навязывании продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Кроме того, в действиях компании "установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров" – потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин. "По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов", - говорится в сообщении. В случае его неисполнения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

https://ria.ru/20240316/ozon-1933561711.html

https://ria.ru/20240425/ozon-1942200045.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon