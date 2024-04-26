https://ria.ru/20240426/ozon-1942423278.html
ФАС обязала Ozon изменить оферту
ФАС обязала Ozon изменить оферту - РИА Новости, 26.04.2024
ФАС обязала Ozon изменить оферту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:06
2024-04-26T10:06
2024-04-26T10:06
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ozon
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции, сообщает служба. Отмечается, что на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса - речь идет о навязывании продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Кроме того, в действиях компании "установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров" – потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин. "По мнению ФАС России, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов", - говорится в сообщении. В случае его неисполнения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
https://ria.ru/20240316/ozon-1933561711.html
https://ria.ru/20240425/ozon-1942200045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Ozon
ФАС обязала Ozon изменить оферту
ФАС выдала предупреждение Ozon, обязав изменить оферту
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции, сообщает служба.
Отмечается, что на протяжении 2023 года и в первом квартале текущего года в ФАС поступали многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса - речь идет о навязывании продавцам участия в услуге "Баллы за скидки", неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов.
Кроме того, в действиях компании "установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров" – потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин.
"По мнению ФАС России
, действия компании содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. Служба выдала маркетплейсу предупреждение. Компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом действия Ozon не должны повлечь ухудшения условий для контрагентов", - говорится в сообщении.
В случае его неисполнения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.