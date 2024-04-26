https://ria.ru/20240426/oruzhie-1942424235.html

"За ним следят": маневр России в зоне СВО восхитил разведчика

"За ним следят": маневр России в зоне СВО восхитил разведчика - РИА Новости, 26.04.2024

"За ним следят": маневр России в зоне СВО восхитил разведчика

Российская армия отследит и уничтожит новое западное оружие, переданное Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:07

2024-04-26T10:07

2024-04-26T10:07

украина

россия

сша

скотт риттер

джо байден

джейк салливан

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская армия отследит и уничтожит новое западное оружие, переданное Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе со Sputnik."Только небольшое количество этой военной помощи (западной. — Прим. ред.) дойдет до ВСУ на передовой. Когда она все-таки дойдет, украинских солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что ни один новый пакет помощи Украине не спасет ее от поражения, поскольку армия России обладает стратегическим преимуществом на поле боя и постоянно продвигается вперед. Кроме того, добавил он, не существует западного "чудо-оружия", способного обеспечить победу ВСУ.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

https://ria.ru/20240426/vsu-1942415598.html

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россия

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украина, россия, сша, скотт риттер, джо байден, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато