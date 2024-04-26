https://ria.ru/20240426/orenburzhe-1942410042.html
В Оренбуржье более 11 тысяч абонентов остаются без газа
В Оренбуржье более 11 тысяч абонентов остаются без газа - РИА Новости, 26.04.2024
В Оренбуржье более 11 тысяч абонентов остаются без газа
В подтопленных территориях Оренбуржья без газа остаются более 11 тысяч абонентов, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:43
2024-04-26T08:43
2024-04-26T08:43
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 26 апр - РИА Новости. В подтопленных территориях Оренбуржья без газа остаются более 11 тысяч абонентов, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. "За сутки восстановлено энергоснабжение 743 абонентам. Газоснабжение восстановлено у 20 679 потребителей. Без газа пока 11 917 абонентов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938321992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Оренбуржье более 11 тысяч абонентов остаются без газа
В зоне затопления в Оренбуржье без газа остаются более 11 тысяч абонентов