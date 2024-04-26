https://ria.ru/20240426/orenburzhe-1942410042.html

В Оренбуржье более 11 тысяч абонентов остаются без газа

В Оренбуржье более 11 тысяч абонентов остаются без газа - РИА Новости, 26.04.2024

В Оренбуржье более 11 тысяч абонентов остаются без газа

В подтопленных территориях Оренбуржья без газа остаются более 11 тысяч абонентов, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:43

2024-04-26T08:43

2024-04-26T08:43

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 26 апр - РИА Новости. В подтопленных территориях Оренбуржья без газа остаются более 11 тысяч абонентов, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале. "За сутки восстановлено энергоснабжение 743 абонентам. Газоснабжение восстановлено у 20 679 потребителей. Без газа пока 11 917 абонентов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938321992.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия