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В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС
В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС - РИА Новости, 26.04.2024
В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС
Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:07
2024-04-26T22:07
2024-04-26T22:07
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стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. "Ударом украинских террористов по жилому массиву "Строитель" (Никитовский район Горловки) повреждена автомобильная заправочная станция", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240305/gorlovka-1931158239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС
Мэр Приходько: при ударе ВСУ по Горловке повреждена заправочная станция