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В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942635645.html
В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС
В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС - РИА Новости, 26.04.2024
В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС
Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:07
2024-04-26T22:07
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. "Ударом украинских террористов по жилому массиву "Строитель" (Никитовский район Горловки) повреждена автомобильная заправочная станция", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС

Мэр Приходько: при ударе ВСУ по Горловке повреждена заправочная станция

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
"Ударом украинских террористов по жилому массиву "Строитель" (Никитовский район Горловки) повреждена автомобильная заправочная станция", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
5 марта, 11:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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