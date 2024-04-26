https://ria.ru/20240426/obstrel-1942635645.html

В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС

В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС - РИА Новости, 26.04.2024

В Горловке при обстреле ВСУ повреждена АЗС

Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:07

2024-04-26T22:07

2024-04-26T22:07

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Автомобильная заправочная станция получила повреждения в результате удара ВСУ по Никитскому району Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. "Ударом украинских террористов по жилому массиву "Строитель" (Никитовский район Горловки) повреждена автомобильная заправочная станция", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240305/gorlovka-1931158239.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол