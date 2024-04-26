ВСУ обстреляли несколько белгородских сел
МЧС: ВСУ обстреливают несколько сел в Грайворонском округе Белгородской области
© фото очевидцаПоследствия обстрела села в Белгородской области
© фото очевидца
Последствия обстрела села в Белгородской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. МЧС сообщает об обстреле со стороны ВСУ ряда сел в Грайворонском округе Белгородской области, призывая жителей спуститься в подвалы или другие укрытия.
«
"Ведется обстрел Грайворонского городского округа - с. Глотово, с. Гора- Подол, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщило ГУ МЧС по Белгородской области в смс, разосланных жителям.
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Через несколько минут МЧС сообщило об обстреле также села Смородино в том же округе.
Приграничный Грайворонский округ Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района, никто из мирных жителей не пострадал. Он добавил, что некоторые населенные пункты остались без света из-за повреждения линии электропередачи.
"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: п Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
Запад нашел новую надежду на крушение России
24 апреля, 08:00