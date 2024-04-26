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ВСУ обстреляли несколько белгородских сел - РИА Новости, 26.04.2024
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20:38 26.04.2024 (обновлено: 22:24 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942624188.html
ВСУ обстреляли несколько белгородских сел
ВСУ обстреляли несколько белгородских сел - РИА Новости, 26.04.2024
ВСУ обстреляли несколько белгородских сел
МЧС сообщает об обстреле со стороны ВСУ ряда сел в Грайворонском округе Белгородской области, призывая жителей спуститься в подвалы или другие укрытия. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:38
2024-04-26T22:24
происшествия
белгородская область
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. МЧС сообщает об обстреле со стороны ВСУ ряда сел в Грайворонском округе Белгородской области, призывая жителей спуститься в подвалы или другие укрытия. "Ведется обстрел Грайворонского городского округа - с. Глотово, с. Гора- Подол, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщило ГУ МЧС по Белгородской области в смс, разосланных жителям. Через несколько минут МЧС сообщило об обстреле также села Смородино в том же округе. Приграничный Грайворонский округ Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района, никто из мирных жителей не пострадал. Он добавил, что некоторые населенные пункты остались без света из-за повреждения линии электропередачи."Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: п Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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происшествия, белгородская область, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Белгородская область, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия
ВСУ обстреляли несколько белгородских сел

МЧС: ВСУ обстреливают несколько сел в Грайворонском округе Белгородской области

© фото очевидцаПоследствия обстрела села в Белгородской области
Последствия обстрела села в Белгородской области
© фото очевидца
Последствия обстрела села в Белгородской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. МЧС сообщает об обстреле со стороны ВСУ ряда сел в Грайворонском округе Белгородской области, призывая жителей спуститься в подвалы или другие укрытия.
«
"Ведется обстрел Грайворонского городского округа - с. Глотово, с. Гора- Подол, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщило ГУ МЧС по Белгородской области в смс, разосланных жителям.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Через несколько минут МЧС сообщило об обстреле также села Смородино в том же округе.
Приграничный Грайворонский округ Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района, никто из мирных жителей не пострадал. Он добавил, что некоторые населенные пункты остались без света из-за повреждения линии электропередачи.
"Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: п Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад нашел новую надежду на крушение России
24 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковРоссия
 
 
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