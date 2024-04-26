https://ria.ru/20240426/obstrel-1942624188.html

ВСУ обстреляли несколько белгородских сел

ВСУ обстреляли несколько белгородских сел - РИА Новости, 26.04.2024

ВСУ обстреляли несколько белгородских сел

МЧС сообщает об обстреле со стороны ВСУ ряда сел в Грайворонском округе Белгородской области, призывая жителей спуститься в подвалы или другие укрытия. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:38

2024-04-26T20:38

2024-04-26T22:24

происшествия

белгородская область

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. МЧС сообщает об обстреле со стороны ВСУ ряда сел в Грайворонском округе Белгородской области, призывая жителей спуститься в подвалы или другие укрытия. "Ведется обстрел Грайворонского городского округа - с. Глотово, с. Гора- Подол, с. Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - сообщило ГУ МЧС по Белгородской области в смс, разосланных жителям. Через несколько минут МЧС сообщило об обстреле также села Смородино в том же округе. Приграничный Грайворонский округ Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района, никто из мирных жителей не пострадал. Он добавил, что некоторые населенные пункты остались без света из-за повреждения линии электропередачи."Под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Прилесье Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются 6 населенных пунктов: п Прилесье, Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия